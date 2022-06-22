GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Libya tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Libya tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:23

 Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesi için verilen izin süresinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan tezkerede, Libya'dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi. "Meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarları olumsuz etkilenecek" ifadelerinin yer aldığı tezkere genel kurulda yapılan görüşmeler sonrasında yapılan oylamayla kabul edildi. Tezkereye CHP ve HDP'li vekiller 'hayır' oyu verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon Çalıştayı TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon...
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen...
Milli kick boksçu, askeriyeden aldığı özel izinle Türkiye Şampiyonası'na katıldı Milli kick boksçu, askeriyeden aldığı özel izinle...
Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol...
Körfez’de yelkenler salınacak Körfez’de yelkenler salınacak
EPDK Başkanı'ndan elektrik zammı açıklaması EPDK Başkanı'ndan elektrik zammı açıklaması
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

TÜBİTAK MAM’dan Tarımda Güven Ve İnovasyon...
Genel merkezi Gebzede kurulu TÜBİTAK MAM da bulunan TÜGİP Gıda Arz Güvenliği için Ar-Ge ve İnovasyon...

Haberi Oku