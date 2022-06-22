Libya tezkeresi TBMM'den geçti! CHP ve HDP 'hayır' oyu verdi Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:23