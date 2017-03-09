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LINAC Cihazı İşbirliği Protokolü İmzalandı

''SAĞLIK; EN TEMEL İNSAN HAKKI VE HİZMET ALANIDIR”

LINAC Cihazı İşbirliği Protokolü İmzalandı

09 Mart 2017 Perşembe 11:45

Sağlık Bakanlığı adına Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü arasında Radyasyon Onkolojisi hizmetleri, eğitim araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda kullanılacak olan LINAC (Radyoterapi) Cihazı İşbirliği Protokolü imza töreni, ValimizHasan Basri Güzeloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleşen törene; Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanısıra; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney katıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney’in konuşmasının ardından Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı konuşmasında; “Hayırlı bir hizmet için buradayız ve bugünkü törenden dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum. 2016 yılının Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimiz ve Kocaeli Üniversitemize teşriflerinde kendilerine arz ettiğimizde Sağlık Bakanlığımıza talimatlarıyla Üniversite ve Sağlık Bakanlığı çerçevesinde son derece modern bir cihazımız Üniversitemize tahsis edilmiştir. İnşallah kanserle ilgili tedavilerde kullanılacaktır.” diyen Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, cihazın ilimize gelmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve Vali Güzeloğluna  teşekkür etti.

Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmalarında; “Bugün çok hayırlı ve bizler için çok önemli bir katkı töreninde bir aradayız. Sağlık; en temel insan hakkı ve hizmet alanıdır. Bu noktada Hükümetimizin ortaya koyduğu büyük irade her geçen gün sağlıkta erişimi, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi ve en üst düzeyde insanımıza hizmet sunma standardını getiriyor. Türkiye’nin sağlıktaki büyük dönüşümü ve değişimi dünya çapında her alanda bir model olarak ele alınıyor. Temel sağlık alanında ülkemizin ortaya koyduğu bu büyük dönüşüm ve başarı dikkatle izleniyor. Bu perspektifte üniversitemizde 3 ncü kademe sağlık birimleri olarak şüphesiz hem en ötedeki, hem de en güçlü sağlık birimleri olarak sağlık hizmetimizin çok önemli bir paydaşı ve tamamlayıcısı olarak bulunuyor. Kocaeli Üniversitemiz sadece ilimiz için değil ülkemiz içinde çok önemli bir bilim merkezidir. Bu perspektifte Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesi de şüphesiz sadece Kocaeli’nin değil, Marmara bölgesinin çok önemli bir alan boyutunda hizmet veren çok güçlü bir sağlık merkezidir. Bu doğrultuda bugün Sağlık Bakanlığımızca Üniversitemize tahsis edilen ve bütün hastalarımıza şifaya vesile olacak cihazlarda hem teşhiste, hem de tedavide üniversitemizin kapasitesini artıracak ve başarısını çoğaltacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizi en son teşriflerinde, üniversitemizin gelişmesine dönük ortaya koyduğu büyük destekleriyle o günden buyana üniversitemizin temel alt yapılarında ve bu tip nitelik artırıcı projelerinde çok büyük katkılar geldi. Bu doğrultuda Sayın Başbakanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve Sayın Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün imzalanarak üniversitemize teslim olacak bu alt yapının radyasyon onkolojisi alanında bütün hastalarımıza şifaya vesile olmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Sayın Valimizin konuşmalarının ardından hayırlı olsun dilekleriyle LINAC (Radyoterapi) Cihazı İşbirliği Protokolü imzalandı.

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