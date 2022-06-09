MARMARA DENİZİ İÇİN TÜM İLLER BİR ARAYA GELDİ

Dünyanın en büyük deniz seferberliğinin yıldönümü olması sebebiyle 8 Haziran’da, #MarmaraHepimizin ve #BirlikteTemizTutalım sloganıyla Marmara Bölgesi genelinde bütünleşik bir kampanya çalışması altında birlik ve beraberlik vurgusuyla yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde denize kıyısı olan 5 büyükşehir ve 2 il belediyesinde eşzamanlı 62 farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğu kirlilik tehdidi ve müsilaj krizinin sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarından özel sektöre kadar çok paydaşlı ve çok disiplinli bir zeminde Marmara Denizi Eylem Planı Haziran 2021’de ilan edilmişti.





Marmara Denizi’ni sağlığına kavuşturma misyonuyla oluşturulan Stratejik Plan kapsamında belirlenen 8 Haziran tarihinde de Marmara Denizi çeşitli farkındalık etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 1975 yılında kurulan ve Marmara Denizi’nin korunması amacına hizmet eden Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ gibi Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin yanında denize kıyısı olmayan illerde eşzamanlı olarak 62 farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.





Marmara genelinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerinde Denizlere veya kıyı ortamına atılan tüm katı atıklar deniz çöpü olarak sınıflandırılmaktadır. Özellikle denize kıyısı bulunan yerleşim yerlerinde kontrolden uzak her atık, deniz çöpü olma potansiyeline sahip. Bu yerleşim yerlerindeki nehirler, kanalizasyon hatları, yağmur suyu kanalları veya sokaklardaki yüzeysel akışlar rüzgârın etkisi ile atıkları denize ulaştırabilir.





Denizlerdeki kirleticilerin %60-80’inin petrol bazlı plastiklerden kaynaklandığı bilinmekte. Deniz çöpleri, aynı zamanda denizlerimizdeki konsantrasyonu her geçen gün artan, mikroplastikler için de ikincil kaynak niteliğinde. Mikroplastikler küçük boyutları ve düşük yoğunlukları nedeniyle deniz canlılarınca besin olarak algılanabiliyor ancak sindirilemediği için vücutta birikime neden oluyorlar. Deniz çöplerinin ve dolayısıyla mikroplastiklerin denizlerle buluşmasını engellemek en temelde toplumsal farkındalık gerektiren bir aksiyon.



