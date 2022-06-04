Marmara Denizi’nden toplanan atık miktarı 30 tona ulaştı

İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğiti

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın yayınladığı 2022 ilk çeyrek raporuna göre 21 Eylül 2021– Mart 2022 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 28.290 kilogram ile yaklaşık 30 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Deniz süpürgeleriyle toplanan atıklar, yaklaşık 25 bin kişinin günlük ürettiği atığa eşit.





Marmara Denizi’nden en çok plastik çıkıyor





Proje kapsamında deniz süpürgelerinin topladığı yaklaşık 30 ton atığın üçte birinin, yani 11 tonunun poşet, pet şişe vb. plastik atıklardan oluştuğu raporlandı. Temizlik kapsamında Marmara Denizi’nden 2,7 ton giyim ve tekstil malzemesi, 2,5 ton metal, 1,8 ton balık ağı gibi balıkçılık atıkları ile 4,5 ton deniz salyası ve deniz çöpü toplandı.





107 kurumdan 20 bin kişi eğitimlerle bilinçlendi





Projenin farkındalık yaratma ayağında ortaokul seviyesinde gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle, “Küresel İklim Değişikliği, Küresel İklim Değişikliği ve Denizlerimiz, Deniz Salyası (Müsilaj), Kirlilik Kaynakları, Sıfır Atık Hareketi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Karbon Salımı” konularında eğitimler gerçekleştiriliyor. Projenin başlangıcından bu yana sırasıyla Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen çevrimiçi eğitimlerle toplam 107 kurumda, 20.371 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı.





Eğitimlerle beraber farkındalık da artıyor



