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Marmara Nakliyeciler Terminal boşaltıldı

Gebze Uluslararası Marmara Nakliyeciler Terminali ile Gebze Belediyesi arasında 6 yıldır devam eden hukuk sürecinde sona gelindi.

Marmara Nakliyeciler Terminal boşaltıldı

09 Temmuz 2019 Salı 17:47

Gebze 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği karar sonrası bu sabah güvenlik güçleri ve zabıtalarla birlikte Gebze Uluslararası Marmara Nakliyeciler Terminali’ne giden Gebze Belediyesi yetkilileri tutanak tutarak yönetim merkezini boşalttırdı.  

2003 Yılında dönemin Belediye Başkanı merhum Ahmet Penbegüllü tarafından yaptırılan ve 10 yıllığına yap-işlet-devret yöntemi ile Marmara Nakliye Turizm İnşaat Tic. A.Ş, firmasına verilmişti. 70 bin metrekare arazi üzerinde 600 adet kapasiteli treyler garajı, 158 adet büro, otel, kafeterya, market, akaryakıt istasyonu, depo ve yıkama yağlama üniteleri bulunan terminal sözleşmenin sona erdiği 2013 yılından bu yana yapılan tebligatlara rağmen işletmeci firma terminali boşaltmamıştı.

Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada  "Belediyemiz mülkiyetinde yer almasına rağmen, Marmara Nakliyeciler Terminali ve Akaryakıt Nakliye Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile yapılan kira sözleşmesinin 2013 yılında sona ermesinden bugüne kadar devam eden hukuki süreç, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün konuyu hassasiyetle takibiyle kanunlar çerçevesinde nihayete ermiştir." denildi.

Önceki gün 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, karar çıkmış ve mahkeme ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetmişti. Karar sonrası harekete geçen belediye yetkilileri, Gebze Kaymakamlığından aldığı tahliye yazısı ile bu sabah terminale giderek, garajı tahliye ettirdi.   



Gebze Belediyesi’nin Marmara Nakliyeciler Terminali’ni tahliye kararı sonrası  bu sabah başkan yardımcısı Selamet Güner, İşletme ve İştirakler Müdürü Burhan Kandemir  başkanlığındaki Belediye yetkilileri güvenlik güçlerinin önlem aldığı terminalde hukuki süreci tamamladılar. Yönetim merkezindeki bilgisayarlar, buzdolabı, klimalar ve yazıcılar şirket yetkilileri tarafından taşınırken herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Tahliye işlemleri sırasında Gebze Uluslararası Marmara Nakliyeciler Terminali’nde emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Şirketin yönetim binasını tahliyesi sırasında Marmara Nakliyeciler Terminali şirket avukatı Mehmet Aldemir ve Gebze Belediyesi yazı işleri müdür yardımcısı Avukat Murat Tunca arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. 

Tahliye işlemleri sırasında herhangi bir olay yaşanmazken Gebze Belediyesi yetkilileri, kamyonların giriş çıkış yaptığı kulübelerde  Belediye zabıta memurlarını görevlendirdi.
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GebzeMarmara Nakliyeciler TerminaliTahliye
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