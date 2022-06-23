Marmaris'teki yangında sabotaj şüphesi! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

OGM'DEN AÇIKLAMA
03.20: Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Marmaris'te devam eden yangınlara ilişkin son durumu bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Toplam 2604 personel, 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor. Bölgede rüzgar 23 Km/saat, sıcaklık ortalama 27 derece arasında ve nem ortalama yüzde 50 oranında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20'si OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak yangına müdahale edecek. Ormanı korumak vatanı korumaktır" ifadeleri kullanıldı.
MÜCADELE AMANSIZ SÜRÜYOR
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran akşamı çıkan yangına dün 27 helikopter ve 14 uçakla havadan, 2604 personel, 253 arazöz, 598 kamu kuruluşlarına ait araç, 17 dozer ve 53 iş makinesiyle karadan müdahale edildi. Bördübet mevkisinde Küfre Koyu’ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan ve Çubucak, Okluk Koyu ve Hisarönü Körfezi olmak üzere üç noktada etkili olan yangına ilk etapta 1 helikopter, 4 arazöz, 7 dozer ve 160 orman işçisiyle müdahale edildi. İzmir, Antalya ve Denizli’den çok sayıda arazöz ve takviye ekip de bölgeye sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlerle gece karadan mücadele edildi.
Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, havadan yanan alanları inceledikten sonra Değirmenyanı Koordinasyon Merkezi’nde söndürme çalışmalarıyla ilgili Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Günün ilk ışıklarıyla 27 helikopter ve 14 uçak da söndürme çalışmalarına katıldı.
KONUTLAR TAHLİYE EDİLDİ
Sabah şiddetini azaltan rüzgar sonrası kısmen kontrol altına alınan yangında öğlen rüzgarın şiddetini artırması ile tekrar gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İlerleyen alevler Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevki, Ahmediye Sokak’ta yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tedbir amacıyla bölgedeki 51 konuttaki toplam 151 kişi ile büyük ve küçükbaş hayvanlar tahliye edildi. Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı. Okluk Koyu’na doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için ekipler yoğun çaba gösterdi.
SUDAN DAHA ETKİLİ KARIŞIM
Yangın söndürme uçaklarının bazılarından bölgeye kırmızı renkte kimyasal karışım atıldığı görüldü. Maddenin içinde buharlaşmayı önlemek için “yangına battaniye görevini gören” guar sakızı yada kil bulunuyor. Bu yoğunlaştırıcı karışım sudan daha etkili olarak daha çok alan kaplamaya yardımcı oluyor.
CUMHURBAŞKANI HAVADAN İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’teki yangını havadan inceledi. Erdoğan’ın yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Erdoğan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.
SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARA İNCELEME
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmaris’teki yangınla ilgili “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, sabotaj ihtimali üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yangının çıkış nedeninin tespiti için özel ekip kurulduğu öğrenildi.
İlk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Soylu, “Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor” diye konuştu.