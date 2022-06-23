Marmaris'teki yangında sabotaj şüphesi! Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte söndürme çalışmaları yeniden hız kazandı. Kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yangındaki sabotaj şüphesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 3'üncü günde, 5 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 27 helikopter ve 14 uçakla havadan; 253 arasöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...





BAKAN NEBATİ: YANGINLA MÜCADELE BÜTÇESİ 4 MİLYAR TL











11.38: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "55 yangın söndürme helikopterimiz, 20 uçak, 8 İHA,105 bin gönüllü var. Havadaki su kapasitemiz 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadele bütçesi 4 milyar Türk Lirasıdır." dedi.





BAKAN SOYLU: BİR TESPİMİZ VE BİR KİMLİĞİMİZ VAR





11.16: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şöyle konuştu:





Sabaha kadar kara çalışmalarımız devam etti. Sabahtan itibaren de havadan ve karadan devam ediyor. İlk kez TSK'ya ait bir seferde 10 ton su bırakan helikopter de devrede.





50'nin üzerinde hava aracı görünce şimdi de gece görüşlü araçlar nerede diyor. Baskın mantığından öte, devlet adabıyla ziyaret olmalı.





Gece görüşlü uçaklar için yardım toplayacağız diyor. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur.





Akşener Meclis kürsüsüne çıkıyor laf üretiyor. Gece görüşlü helikopterle ilgili bu çok riskli bir iştir. Biz geçen seneden beri üzerinde çalışıyoruz. Gece görüşlü helikopterle ilgili planlama yapıldı.



