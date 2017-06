Mermercilere Ballıkayalar Tabiat Parkı feda edilmesin!

İSMAİL KAHRAMAN/ MAKALE

Gazetecilik mesleğinde 42, Gebze’de de 35b yıldır gazetecilik yapıyoruz. Neredeyse bir ömür Gazetecilik de gelip geçti. Her gün yazı yazmak, fikir üretmek, yazdığınız yazılarla birilerini, rahatsız etmek çok zor. Dostunuz kadar düşmanınız da oluyor. Seveniniz kadar sevmeyeniniz de var. Her bakımdan Gazetecilik mesleği sıkıntılı. Ama bu sıkıntıya rağmen 42 yıldır dur durak demeden yazıyoruz, belgeseller çekerek tarih not düşüp zaman noterlik yapıyoruz.



BALLIKAYALAR TABİAT PARKI

Türkiye’nin ilk tabiat parklarından birisi Ballıkayalar tabiat parkıdır. Sadece Gebze ve Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin önemli tabiat parkalarından birisi. Ballıkayalar tabiat parkını ilk kez 1980’li yılların başında görmüştüm. Muhteşem bir yerdi. Henüz tabiat parkı ilan edilmemiş, sular gürül gürül akıyor, rahatlıkla balıklar tutulabiliyor, asırlık çınar ağaçları, emvaye çeşit bitki türü, birbirinden farklı kuş ve yaban hayatıyla bir masal ülkesi, cennetten bir köşeydi.

Buranın tabiat parkı ilan edilmesi için önemli çabalar sarf edildi. anavatan partisi iktidarı tarafından burası Tabiat parkı ilan edilmek istendiğinde bir çok çıkar çevresi buna karşı çıktı. Ama buna rağmen merhum Özal’ın talimatları doğrultusunda burası Tabiat parkı ilan edilerek gelecek kuşaklara emanet edildi. Eğer tabiat parkı ilan edilmeseydi burada bugün hiçbir şey kalmazdı.



NEDEN KORUYAMIYORUZ?

Bu bölge daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine geçti. Bölgede bir çok rant poyunu oynandı. İçkili, yerler açıldı, hatta dönemin Bilim, Teknoloji ve Sanayi bakanı olan Nihat Ergün’ün şikayet etmesine rağmen bölgede sorunlar devam etmeye, Ballıkayalar adım adım ranta kurban edilmeye devam etti. büyükşehir Belediyemiz maalesef buralarla yeteri kadar ilgilenemedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun özel ilgisiyle Ballıkayalar tabiat parkı yeniden sahiplenilmeye, korunmaya başlandı. Bölgede çok ciddi çalışmalar yapılıyor. bir aksama olmazsa Büyükşehir’in Ballıkayalar Tabiat parkında çok büyük planlamaları var. Temennimiz Ballıkayalar Tabiat Parkı eski güzelliğine kavuşur.



BAKAN FİKRİ IŞIK, VALİZ GÜZELOĞLU VE BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NA TARİHİ GÖREV

Yıllardan beri Mermerciler Fuar alanı diye Ballıkayalar Tabiat Parkı çevresinde Büyük Rant oyunları dönmeye başladı. Gebze Bölgesi yıllarca sözde maden ruhsatıyla Taş Ocakları tarafından delik deşik edilmişti. Hiç Mermeri olmayan Gebze Bölgesi’ne Mermerciler Fuar alanıyla başka şeyler düşünülüyor. Mermerciler Fuar alanı 1.derece sit alanı olan ve devletin koruması altında ki Ballıkayalar Tabiat parkını yok edecek. Edindiğimiz bilgiye göre devletin çok önemli ilgili kurumları Mermerciler Fuar alanına aleyhte rapor vermesine rağmen, Gebze Belediye meclisine plan değişikliği getiriliyor. Başta Milli Savunma Bakanı sayın Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mermerciler fuar alanı konusunu bir daha incelemeli, konuyu bütün boyutlarıyla ele alıp bölgemizi getireceği yükü ve en önemlisi Ballıkayalar Tabiat parkını koruyup sahip çıkmaları gerekmektedir. Belediye meclis üyeleri bu konuya duyarlılık göstererek vicdanlarının sesine kulak vereceklerine inanıyorum.



ÖZAL’IN İLAN ETTİĞİ TABİAT PARKINI ERDOĞAN KORUMALIDIR