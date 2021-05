Mescid-i Aksa’ya Saldırı ve İslam Coğrafyasının Durumu

Dünyanın merkezi, peygamberler diyarı Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşananlara sadece Müslümanlar değil tüm insanların tepki göstermesi gerekir.

Dünyanın gözü önünde İsrail’in kutsal mekanda terör uygulayıp, Filistinli Müslümanlara savaş suçu uygulayıp soy kırım yapmasına dünyanın seyirci kalması, insanlık adına utanç verici. Tarih, son işgal ve saldırıyı hiç unutmayacak.

Biz gazeteci ve belgeselci olarak, İsrail’in uyguladığı devlet terörü ve soykırımı kamuoyu gündemine getirmek için Kadir Gecesi tebriki olarak mesaj yayınladık.

Kadir Gecesi Tebrik Mesajımız

Mübarek Kadir Gecesi’nin, Kudüs’ün işgalden kurtuluşuna vesile olması dilek ve duası ile Mescid-i Aksa ve Kudüs Belgeseli ile kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. 15 yıl önce, Kudüs ve Mescid-i Aksa’da çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=GHvOh55WjBA

İslam’ın ilk kıblesi, dünyanın merkezi, peygamberler ve kutsal barış şehri Kudüs ve Mescid-i Aksa’da mübarek Ramazan ayı ve Kadir Gecesi arifesinde yapılan İsrail’in devlet terörünü lanetliyor, sizlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa’da çektiğimiz belgeselimi izleyerek görüş, öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz.

Mübarek Kadir Gecesi’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulmasına vesile olmasını diliyor, sosyal medyadan yaptığımız paylaşımı bilgilerinize sunuyoruz.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/1987106358110628/?d=n

İsrail ‘in Mescid-i Aksa’ya saldırması

İsrail’in bütün kutsalları çiğneyerek Müslümanların ilk kıblesine yaptığı saldırı ve işgale Türkiye dışında hiçbir ciddi tepki gelmemesi hem üzücü ve hem de düşündürücü.

200 kişiden fazla Müslümanın yaralandığı saldırı ile ilgili Türkiye’nin tepkisini, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yaptığı açıklama ile dile getirdi. O açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

İSRAİL'E SERT TEPKİ: TERÖR DEVLETİ İSRAİL

‘’Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yapılmış her saldırı bizlere yapılmış saldırıdır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Cakarta'da, Bakü'de, Saray Bosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi, üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız tavırlarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak 'İnsanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail'in saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır."

GEREKEN GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK

“Buradan tüm dünyayı İsrail'in Kudüs'e saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Halkı Müslüman olan tüm ülkelere sesleniyorum. Bir olma, beraber olma zamanında İsrail'in ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin'in yanındayız. BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin 5 ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. İlk andan itibaren 300'e yakın yaralı var. Filistinlileri evlerinden etmeye ve yurtlarından çıkarmaya yönelik her türlü baskının sona ermesini bekliyoruz."

***

Evet Türkiye’nin tavır ve tepkisi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu şekilde dile getirildi. Bir kez daha İsrail’i devlet terörünü Müslümanlara uyguladığı soykırımdan dolayı kınıyor, İslam ülkeleri ve Müslümanları Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya davet ediyoruz.