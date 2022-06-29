Meslek liselerinde ekmek üretilecek

ÇALIŞMA BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 81 ildeki 100 meslek lisesinde halk ekmek üretimi yapılacağı açıklamasının ardından Kocaeli’de çalışma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, gıda bölümü olan liselerde çalışma başlattıklarını belirtti. Çalışma sonucunda ekmek üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti olan okullarda halk ekmek üreteceklerini söyledi. Ancak çalışma sonuçlanmadan okul ismi açıklamanın doğru olmayacağını kaydetti.
KESİN BİRŞEY YOK
Milli Eğitim Müdürü Akmanşen, aralarında Nuh Çimento MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Akçakoca MTAL, Gölcük MTAL, Körfez MTAL gibi büyük okulların bulunduğu ve gıda bölümü olan okullarda çalışma başlattıklarını söyledi. Gıda bölümüne sahip okullarda ekmek üretimi için yeterli alan ve kapasite gibi konularda inceleme yaptıklarını belirten Akmanşen, “İncelemelerimiz bittikten sonra ekmek üretimi olup olmayacağını açıklayacağız. Ancak şu anda Kocaeli’de halk ekmek üreteceğiz dememiz çok doğru değil. Okullarımızın kapasite ve kabiliyetlerine bakacağız” dedi.
HEDEF 1 MİLYON EKMEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vatandaşlara ucuz ekmek üretilmesi ve meslek liselerinin gıda ve tarım bölümlerinin daha da aktif hale gelmesi için halk ekmek üretimi yapacaklarını açıkladı. Türkiye genelinde 81 ilde 100 okulda yapılacak ekmekler belediyelere 1.5 liradan verilecek ve belediyeler ekmeği vatandaşa 2 liradan satacak. Şu anda 15 okulda 250 bin ekmek üretimi yapılıyor. Hedef 1 milyon ekmek üretimi.