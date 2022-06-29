Meslek liselerinde ekmek üretilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in meslek liselerinde halk ekmek üretiminin yapılacağını açıklamasının ardından ilimizde de çalışma başladı. Buna göre, gıda bölümü olan meslek liselerinde kapasite çalışması yapılıyor.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, 81 ildeki 100 meslek lisesinde halk ekmek üretimi yapılacağı açıklamasının ardından Kocaeli’de çalışma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, gıda bölümü olan liselerde çalışma başlattıklarını belirtti. Çalışma sonucunda ekmek üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti olan okullarda halk ekmek üreteceklerini söyledi. Ancak çalışma sonuçlanmadan okul ismi açıklamanın doğru olmayacağını kaydetti.





KESİN BİRŞEY YOK

Milli Eğitim Müdürü Akmanşen, aralarında Nuh Çimento MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Akçakoca MTAL, Gölcük MTAL, Körfez MTAL gibi büyük okulların bulunduğu ve gıda bölümü olan okullarda çalışma başlattıklarını söyledi. Gıda bölümüne sahip okullarda ekmek üretimi için yeterli alan ve kapasite gibi konularda inceleme yaptıklarını belirten Akmanşen, “İncelemelerimiz bittikten sonra ekmek üretimi olup olmayacağını açıklayacağız. Ancak şu anda Kocaeli’de halk ekmek üreteceğiz dememiz çok doğru değil. Okullarımızın kapasite ve kabiliyetlerine bakacağız” dedi.





HEDEF 1 MİLYON EKMEK