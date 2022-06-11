Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili gelişmeyi duyurdu

İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4’ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.





Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.





Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.





ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:



