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Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili gelişmeyi duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da içinde 4 Türk'ün bulunduğu kayıp helikopterle ilgili, "Biraz önce haber geldi, helikopterin düştüğü bölge bulunmuş" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili gelişmeyi duyurdu

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:15

 İtalya’nın Modena bölgesinde, 9 Haziran’da içinde 4’ü Türk vatandaşı 7 kişiyle birlikte kaybolan helikopterin yeri belirlendi. Arama çalışmalarına katılan Ulusal Alp ve Speleolojik Kurtarma Kolordusu yaptığı açıklamada helikopterin Cusna Dağı’nda olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Kayıp helikopterin Cusna Dağı'ndaki konumu belirlendi. Farklı kurumlardan kurtarma görevlileri bölgede bulunmaktadır” denildi.

Toskana-Emilian Apenin bölgesinde kaybolan helikopterde Eczacıbaşı Holding’in 4 yöneticisi, 2 Lübnan vatandaşı ve 33 yaşındaki helikopterin pilotu Corrado Levorin bulunuyordu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'da bir helikopter kazası meydana geldi. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz bölgede. Araştırmalar vardı, biraz önce haber geldi, helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama henüz helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik" 
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