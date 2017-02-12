MHP Gebze sahaya indi!

**MHP Gebze İlçe teşkilatı referandum ve Kongreler için sahaya indi. Dün sabah yapılan toplantıda konuşan il Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün MHP’nin fikri iktidarsa bundan sonraki süreçte ülkücü hareketin önü açıktır. 11 Mart’taki kongrede öyle bir kongre yapılmalı ki 2019 seçimlerinde belediyeyi almalıyız”dedi.

MHP Gebze İlçe Teşkilatı referandum süreci ve 11 Mart’taki kongre için süreci ile ilgili olarak mahalle başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Dilaş Restaurant’ta düzenlenen kahvaltılı programa MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de katıldı. Programda konuşan MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir “48 yıldır MHP olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu 48 yıl zor ve sıkıntılı geçmiştir. MHP ve Ülkücü hareket bu ülkenin demiri ve çimentosudur. Nisan ayındaki kongreler bir ay erkene alınarak 11 Mart’ta yapılacak. İlk kongrenin Gebze ilçe teşkilatına verilmesi bizim için bir onurdur. 11 Mart’ta Gebze Kent Meydanı’ndaki Konferans Salonu’nda yapılacak. Kim ne yaparsa yapsın biz tüm engellere rağmen yolumuza devam edeceğiz. MHP’den ilişkisini kesenler kongreden kongreye gelerek fitne fesat yapıyorlar. 2014 yılından beri bizler mahalle başkanların ile her zaman sahadayız. Kongrelerde ortaya çıkanları hiç sahada görmedik.” dedi.

BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de bir konuşma yaparak, “Bu birlik ve beraberlik 11 Mart’taki kongre ile taçlanacaktır. Gebze’de başarıya gitmenin yolu tecrübedir. Zor bir süreçten geçtik. Çok değerli dava arkadaşların desteği ile bu süreci anlattık. 11 Mart’taki kongrede öyle bir kongre yapılmalı ki 2019 seçimlerinde belediyeyi almalıyız. Ramazan pidesi gibi 12 ayda bir çıkan siyasetçiler çıkacak. Ancak kimse geçmiş 3 yılı unutmasın. Bu hassas süreçte 11 Mart’taki kongreden başarılı bir biçimde çıkılmalı.

ÜLKÜCÜ HAREKETİN ÖNÜ AÇIK

Ülkücü hareketi kurumsallaştırma adına ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Biz sizi hiç unutmayacağız. Tarlada otel lobilerinden kongre yapanların MHP ile bir bağı kalmadı. Gebze’de belediye seçimlerini almak için mücadele ettiğimizde bizim artık ayağımızı çeken olmayacak. Hem referandumda evet kampanyası ve 11 Mart’taki kongrede Gebze gereken cevabı verecek. 11 Mart’tan sonra MHP’nin bayrağını yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Bugün MHP’nin fikri iktidarsa bundan sonraki süreçte ülkücü hareketin önü açıktır. Ülkücü hareket hak ettiği değeri önümüzdeki seçimde görecektir.” diye konuştu.