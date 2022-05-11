MHP'den 100 İl 1000 İlçe Çıkışı

Gebzenin İl Olması İçin Tarihi Fırsat



MHP Lideri Devlet Bahçeli il saysını 100e çıkarılmasını hedefliyor



Türkiye'yi şahlandıracak bazı projeler için de çalışmalar devam ederken, 2023 için MHP'den de bir çıkış geldi.

100 İL, 1000 İLÇE

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Büyükşehir Yasası’yla beraber 2023 yılına girerken Türkiye, 100 il ve 1.000 ilçeden kurulan yeni bir yönetim sistemine kavuşturulmalıdır." dedi.

MHP'li vekil, Devlet Bahçeli'nin de bu konuya onay verdiğini belirtti.

10 Mayıs parti oturumunda konuşan Devlet Bahçeli B"iz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan, bir millet, bir devlet emanet etmekle mesul ve mezunuz. Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye’yi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



Gebze İl olmalı mı?,

Gebze’nin il yönünde birçok kez girişimlerde bulunuldu ve bulunulmaya devam ediyor. Gebze’nin il olması istenmesi Turgut Özal dönemine kadar uzanmakta. 30 yılı aşkın bu serüven halen sonuçsuz kalmakta.



Gebze’nin il olması görüşünde olanlar azımsanmayacak kadar fazla. Gebze’nin artık olması gereken yere gelmesini sadece il değil büyükşehirli il olmasını istenmekte. Gebze’nin bulunduğu nüfus, coğrafi, ekonomik, kültürel, ulaşım, teknoloji yönü il olması yönünde avantaj, Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi olan Gebze, Marmara bölgesinin en büyük sanayi ilçesidir. İstanbul’a İzmit’ten daha yakın olan Gebze sanayi ve gelişmişlik bakımından önemli bir yerde. Süre gelen bu tartışma sadece hayal olacak diyen kesimde az değil. Gebze’nin il olmasının hep geçiştirildiği siyasi bir oyun haline getirilerek boş vaatler olduğu söylenmekte. Hükümet bu konuda pek olması yönünde tavır sergilemiyor. Muhalif partilerin veya yerel ilçe teşkilatlarının desteği yeterli görülmüyor. Aksine 2008 yılında Gebze’ye bağlı Darıca, Çayırova ve Dilovası Gebze’den ayrılmış, ilçe bi nevi küçültülmüştür. Bazı kimseler bu girişimin Gebze’nin il olmaması için yapılan bir hamle olduğu yönünde görüş bildiriyor.



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