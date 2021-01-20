Millî Mücadelede Kocaeli Bölgesi

Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında Kocaeli bölgesi çok önemli görevler yaptı. Kurtuluş Savaşı’na büyük katkısı olan Kocaeli bölgesinin kamuoyunda fazla yer almaması büyük eksiklik…

16 Ocak Basın Onur Günü ile ilgili ulusal basında fazla haber yer almadı. Kocaeli bölgesi gerek Yahya Kaptan ve gerekse de Basın Onur Günü’ne tam anlamı ile sahip çıkıp, konuyu Türkiye gündemine taşımadı. Biz gazeteci ve belgeselci olarak araştırma yapıp, haber yapmaya devam ediyoruz.

Kocaeli Kültür Müdürlüğü tarafından bizimle yapılan söyleşi birçok kişi tarafından izlendi programla ilgili linki bir kez daha paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/kocaeli-il-kultur-ve-turizm-mudurlugunden-milli-mucadele-ve-yahya-kaptan-programi-h34970.html

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Kültür Bakanı Kurtulmuş’a, ‘Kurtuluş Savaşında Kocaeli’ raporu verdik

3 yıl önce Kocaeli’ye gelen Önder'in toplantısına katılıp gençlere konuşma yapan dönemin Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş, gençlerin ilim, irfan, hakikat ve aksiyon sahibi olmasını istedi.

Konferanstan sonra Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüşme yaparak, Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşındaki yeri, Servetiye Cephesi, Ali Fuat Paşa ve Geyve’de yaşanan olaylar, Kocaeli Grup Komutanlığı’nın Kurtuluş Savaşı ve Afyon cephesindeki başarısının yer aldığı bilgi notunu bir rapor halinde kendisine verdim.

Yuvacık yakınlarındaki Servetiye Köyü’nde Türk askeri ve milis gücü Kurtuluş Savaşı’nda destanlar yazmıştı.

Kocaeli Başiskele Servetiye Cephesi Hakkında Genel Bilgi

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi’ne, hak ettiği değer verilmedi. Sadece köy içine bir anıt yapıldı, şehit mezarları Yuvacık'a getirildi.

İstiklal Savaşı’nın sürdüğü günlerde, mahallî unsurlar canlarını dişlerine takıp direnirler ki, bunlardan biri de Milis Teğmen Mustafa’nın emrinde toplanan Servetiye Cephesidir. Çile, vefa ve sadakat adına çok şey yaşanır, bunlar anlatılmaktadır kulaktan kulağa.

Konu ile görüşlerini aldığımız Mustafa Karal: ‘’Kocaeli Yuvacık’a bağlı Servetiye Köyü, 93 harbinden sonra Abdülhamid Han’ın azınlıkları dengelesinler diye Rize’den getirttiği ailelerle kurulmuş. Yüce Sultan’ın bu tedbirine ister feraset ister keramet diyelim ama beklenen başkaldırı gerçekleşiyor. 1919-20 yıllarında İngilizler 40 parça donanmayla geliyor ve Kocaeli halkını silahsızlandırmak için tersanede 30 Türk’ü kurşuna diziyorlar. Bir miktar ilerliyor ama Servetiye Köyü’ne geldiklerinde beklenmedik bir savunmayla karşılaşıyorlar. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 145 kişi İngiliz komutasındaki 8 bin Yunan askerine geçit vermiyor. Düşman Pamukova ve Kütahya’ya geçemiyor, harekât yarım kalıyor. Biz bunları dedelerimizden öğrendik ama İngilizler bu gerçeği saklıyor. Aramızda teşkil ettiğimiz tiyatro grubu ile oyuna döktük ve gençlere anlattık. Allah nasip ederse sinema filmi de yapılacak” dedi.

Dönemin Bakanı Numan Kurtulmuş’tan Kültür Bakanlığı’nın bölgede araştırma yapıp, tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için araştırma yapılmasını istemiştik. Makam ve mevkiler gelip geçici, biz gazetecilik ve belgeselcilik mesleğimizin bize verdiği görev doğrultusunda, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak ve bilinmeyeni öğrenmek için çalışıp, çabalamaya devam edeceğiz. Geriye dönüp baktığımda, kendi yaptığım çalışmalar ve araştırmalardan dolayı gurur duyuyorum. Keşke herkes, görevi gereği üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilse, geleceğimize bilgi ve belge bırakabilsek…

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