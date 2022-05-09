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Millilerimiz ülkemizi ve kentimizi gururlandırdı

Brezilya’nda düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında mücadele eden Kocaelili millilerimiz; 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Millilerimiz ülkemizi ve kentimizi gururlandırdı

09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:42

 2017 yılında Samsun'un ev sahipliği yaptığı İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 24'üncüsü Brezilya’nın güneyindeki Caxias Do Sul kentinde düzenleniyor. 15 Mayıs’ta sona erecek oyunlarda yurdumuzun dört bir köşesinden milliler Al Bayrağımızı dalgalandırmak için mücadele ediyor. Kocaeli’nin milli sporcuları da turnuvada kürsüde yer aldı.

 

KOCAELİ’NİN ŞAMPİYONLARI 5 MADALYA TOPLADI

Olimpiyatlarda ülkemizi ve kentimizi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Burak Mert Can; Erkek Takım Kata’da altın, Erkek Takım Kumite’de gümüş ve Büyük Erkek Kumite’de bronz madalya kazandı. Bir diğer başarılı millimiz Fatih Çiçek ise Erkek Takım Kata ve Erkek Takım Kumite’de gümüş madalya kazanarak milli takımımızın rekor kırmasında önemli katkıda bulundu.

 

KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ REKOR KIRDI

Zorlu karşılaşmalara sahne olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında toplamda 11 madalya kazanan Karate Milli takımımız oyunlar da rekor kırarak ülkemizi gururlandırdı.
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