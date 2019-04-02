Minikler Hayvanları Betimleme ile Tanıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, görme engelli çocuklara sesli betimleme tercümanı desteğiyle Ormanya Doğal Yaşam Parkı gezisi düzenledi. Görme engelli 16 çocuğun katıldığı etkinlikte keçiler, atlar, tavşanlar, zebralar ve civcivlerin seslerini, şeklini ve diğer özelliklerini tanıyan çocuklar muhteşem bir deneyim kazanma fırsatı buldu.

SESLİ BETİMLEME TERCÜMANINI ÇOK SEVDİLER

Büyükşehir Belediyesi, her türlü engeli olan çocuklara önem vermesiyle ve onları sosyal hayata katmak adına gerçekleştirdiği etkinliklerle sık sık adından söz ettiriyor. Bu kapsamda yapılan son etkinlikte de görme engelli çocukların Ormanya’da bulunan hayvanlara dokunarak hissetmesini sağlayan Büyükşehir, geziye sesli betimleme tercümanını da getirerek çocukların gözü olmayı başardı.

ENDİŞELERİNİ VE KORKULARINI YENDİLER

Gezi boyunca çocukların kimisi hayvanları çok severken kimisi de endişelendi, hatta biraz korktu. Ama sesli betimleme tercümanı her birinin korkularını hayvanların farklı özelliklerini özel güvenlik önlemlerini bir bir ifade ederek çocukların kaygılarını azalttı.

HAYVANLARI DOYASIYA SEVDİLER

Etkinlik için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan sesli betimleme tercümanı, görme engelli çocuklara bulundukları ortamın özelliklerini, ağaçların dokusundan, hayvanların gözüne kulağına kadar her türlü özelliklerini onların anlayacağı etkili bir anlatımla izah etti. Etkinlikte çocuklar şimdiye kadar sesini duydukları hayal ettikleri birçok hayvanı doyasıya sevdi, okşadı, keçilere ot, tavşanlara havuç verdi.

MİNİK ELLER KEÇİLERİ SAĞDI

Çocuklar kendileri için hazırlanan tabureye oturdu, sesli betimleme tercümanı anlattı, tarif etti, minik parmaklarıyla keçileri sağdılar, oğlakları kucağına alıp sevdiler, keçilerle fotoğraf çektirdiler. Ormanya’daki işaret ve tabelaları tercüman yardımıyla okuyarak yön buldular. Etkinliğin sonunda görme engelli çocuklardan biri eline aldığı sazıyla kulakların pasını silerken arkadaşları da ona eşlik etti. Son olarak aileleri ve öğretmenleri ile birlikte toplu fotoğraf çektiren minik öğrenciler, kendileri için hazırlanan hediyeleri alarak birbirleriyle vedalaştı.