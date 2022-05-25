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Miniklerden Sıfır Atık Projesine destek

Çayırova Alparslan İlkokulu öğrencileri, topladıkları 100 kilogram atık yağ, ilaç ve pili belediye ekiplerine teslim etti. Okula giden belediye ekipleri, öğrencilere eğitim verdi hem de atıkları teslim aldı.

Miniklerden Sıfır Atık Projesine destek

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:11

 Sıfır atık çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Alparslan İlkokulu’ndan belediyenin sıfır atık iletişim hattına gelen telefonla harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık projesini titizlikle sürdüren ekipler, okul bahçesinde kendilerini sıfır atık mesajları veren dövizlerle karşılayan öğrencilere eğitim verdiler.

Öğrenciler, çevre ile ilgili örnek mesajlar verdi. Öğrencinin harfleri bir araya getirerek “Sıfır Atık’’ yazısından koreografi oluşturması öğrencileri eğlendirirken bilinçlendirdi. Sıfır atık logosu, temiz çevre gibi görsellerinde kullanıldığı eğitimde “Kullandıktan sonra attığımız bazı şeyler çöp değildir’’ yazısı günün en anlamlı mesajı oldu. Öğrencilerin sıfır atık ile ilgili sorularını cevaplayan belediye ekipler, eğitim sonrasında öğrencilere okuma kitabı ve oyuncak hediye etti.




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