Miraç Kandili ve Kadir Gecesi Coşkusu

28 Nisan 2022 Perşembe 13:32
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze’de belgeselcinin not defteri köşesinde 28 nisan 2022 tarihli makalemiz
Mübarek ranazan ayının son günleri.Dün akşam Kadir gecesi ve miraaç kandili coşkusu yaşadık. Bugünkü yazıma başlamadan. Mayıs ayında kutlayacağımız Vakıflar haftası dolayısı ile Vakıf Medeniyeti belgeseli tadında Kadir gecenizi tebrik eder sağlık mutluluk ve başarılar diler sizleri Vakıflar Medeniyeti tarihimizle ilgili çektiğimiz belgesellerle baş başa bırakarak yazımıza başlamak istiyoruz.
Vakıflar Medeniyeti Tarihi Belgesellerimiz
Kadir gecesinin insanlığa barış devlet ve milletimize birlik ve beraberlik getirmesi Dilek ve duası İle Ramazan ayı ve Kadir Gecesi ile ilgili yazımı sizlerle paylaşmak istiyorum
Ramazan Kültürü ve Kadir Gecesi’nin Önemi
Ramazan ayının son günlerini yaşayıp bayrama hazırlandığımız bu günlerde idrak ettiğimiz Kadir gecesi önemli. Tüm arkadaşlarımın Kadir Gecesi’ni tebrik eder, bu mübarek gece hürmetine yüce Allah cc sağlık ve mutluluk diliyorum.
Geçtiğimiz yıl Korona vebası yüzünden. Ramazan ayı coşkusunu yaşayamadık. Devlet ve millet olarak seferberlik başlattık. Evde kalarak korona ile savaşmıştık. Korona vebası salgını yüzünden camiler kapalı kalmış İftar sofraları Ramazan sohbetleri olmamıştı. Cuma ve teravih namazları camilerde kılınamamıştı. Kadir Gecesi’nde camilere gidilmemişti geçtiğimiz yıl yaşadığınız bu acı günleri hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.Korona vebasından sonra. Bu yıl ramazan ayının coşkusunu yaşıyoruz. Kadir gecesi ve miraç kandilini doya doya yaşadık ve yaşıyoruz. Millet olarak ramazan bayramına hazırlanıyoruz.
KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Dini ve milli günlerimiz içerisinde kandillerin çok ayrı yeri ve önemi var. Bu dini günlerimize kandil denmesinin en önemli nedeni bu günlerde yaşanan hadiselerin insanlığı ve dünyayı kandil gibi aydınlatmalarıdır. Geçen yıl Kandiller bütün İslam coğrafyasında kutlanmaktadır. Korona vebası yüzünden Ramazan sevincini coşkusunu tam olarak yaşayamamıştık.
Bu yıl Ramazan ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni yad ettik. Aslında Kadir Gecesi’nin tam olarak hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte, gelenek üzerine Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak idrak edilip, ihya ediliyor.Bin aydan daha hayırlı olması ve içinde daha birçok önemi barındırdığı için olsa gerek Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğu bir sır. Tabi biz Peygamber Efendimizin “Kadir Gecesi’ni Ramazan ayının son 10 gününde arayın” Hadis-i Şerifi’ne uyarak şu günlerde ve bilhassa 27. gece olan Kadir Gecesi’ni coşkuyla ihya ettik.Böyle önemli geceleri fırsat bilelim, ellerimiz semada dualar edelim. Ülkemizde akan şehit kanının, yeryüzünde akan Müslüman kanının durması için dualarda bulunalım. Sevdiklerimizle, ailemizle güzel bir gece geçirerek, böyle önemli geceleri fırsat bilelim.Evet Kadir Gecesi Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir. Onun için Ramazan ayına Kur’an Ayı’da denmekte. Kadir Gecesi Ramazan’a veda anlamıda taşıyor.Bu geceyi, Kur’an-ı Kerim’in kalplere huzur veren tilâvetini bir nimet olarak görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur’an sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım. Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı onunla güzelleştirelim. Hayatımızı Yüce Mevla’mızın vahyi ile yönlendirelim. Bin aydan hayırlı olan ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği gece olarak da bildiğimiz Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi dileğiyle ihya etmeliyiz. Kadir Gecenizi tebrik ediyor, mübarek Kadir Gecesi yüzü suyu hürmetine insanlığın korona vebası salgınından kurtulmasını, akan Müslüman kanlarının durmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce yaradandan diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun…
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