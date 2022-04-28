Miraç Kandili ve Kadir Gecesi Coşkusu

Geçtiğimiz yıl Korona vebası yüzünden. Ramazan ayı coşkusunu yaşayamadık. Devlet ve millet olarak seferberlik başlattık. Evde kalarak korona ile savaşmıştık. Korona vebası salgını yüzünden camiler kapalı kalmış İftar sofraları Ramazan sohbetleri olmamıştı. Cuma ve teravih namazları camilerde kılınamamıştı. Kadir Gecesi’nde camilere gidilmemişti geçtiğimiz yıl yaşadığınız bu acı günleri hiçbir zaman unutmamak gerekiyor.Korona vebasından sonra. Bu yıl ramazan ayının coşkusunu yaşıyoruz. Kadir gecesi ve miraç kandilini doya doya yaşadık ve yaşıyoruz. Millet olarak ramazan bayramına hazırlanıyoruz.