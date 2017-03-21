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Monofçuların Cezası Kesildi !

Geçtiğimiz günlerde motoflkokteyli ile otobüs duraklarını yakan şahısların cezazsı verildi.

Monofçuların Cezası Kesildi !

21 Mart 2017 Salı 13:48

   Geçtiğimiz günlerde Darıca’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

  Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Gözaltına alınan zanlıların, korsan gösteri yaparak otobüs duraklarına zarar verdikleri, eylem ve faaliyetlerde bulundukları ve AK Parti Nene Hatun Mahalle temsilciliğine molotofkokteyli atarak yakma olaylarına karıştıkları ifade edilmişti. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan R.E., R.B., H.Ö., Y.Ö.,İ.U., F.Y., Ş.T., K.A., E.E. olmak üzere toplam 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından

Gebze Adliyesi'ne sevk edildi, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan 9 kişiden 4'üne ev hapsi cezası verildi, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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