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Motorine dev indirim geliyor!

Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorine dev indirim geliyor!

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:39

 Litresi 30 lirayı aşan motorinde indirim haberi nihayet geldi. Kocaeli'de 29,99 TL'den satılan motorinin fiyatı düşecek. Hem petroldeki düşüş hem de dolardaki çekilme motorine indirim müjdesini getirdi. Sektor kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17.35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nin müdahalesiyle bu sabah 16,71 TL'ye kadar düştü. Resmi ve gizli zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'yi benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi  geçmişti. 22 Haziran Çarşamba günü de benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti. 
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