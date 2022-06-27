Motorine dev indirim geliyor!

Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Litresi 30 lirayı aşan motorinde indirim haberi nihayet geldi. Kocaeli'de 29,99 TL'den satılan motorinin fiyatı düşecek. Hem petroldeki düşüş hem de dolardaki çekilme motorine indirim müjdesini getirdi. Sektor kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.



