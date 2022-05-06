Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına 6 Mayıs gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş zam yapıldı.

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.





Halkt TV'nin haberine göre, motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş zam geldi.





Güncel motorin fiyatları





İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL





İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL





Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL





İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL





Güncel benzin fiyatları





İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL





İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL





Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL





İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL



