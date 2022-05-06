Motorine zam geldi

Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.
Halkt TV'nin haberine göre, motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş zam geldi.
Güncel motorin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
Güncel benzin fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL
Bazı benzin istasyonlarında mototine gelen zam pompaya yansımadı.