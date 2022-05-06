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Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına 6 Mayıs gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş zam yapıldı.

Motorine zam geldi

06 Mayıs 2022 Cuma 12:21

 Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda gelen indirimleri yeni zamlar izliyor.

Halkt TV'nin haberine göre, motorin grubunda 6 Mayıs Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş zam geldi.

Güncel motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL

Güncel benzin fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL

Bazı benzin istasyonlarında mototine gelen zam pompaya yansımadı.
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