banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müzede DEPREM paneli

Müzeleri halkla buluşturmak, kültürel mirası koruma bilincini artırmak için Kocaeli Müze Müdürlüğü farklı etkinliklere imza atarak bu hafta ‘Deprem’ konusunu değerlendirdi

Müzede DEPREM paneli

10 Mart 2020 Salı 10:08

 Kocaeli Müzesi Müdürlüğü Seniha Sami Moralı Konferans Salonunda, “Kültürel Miras ve Deprem” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panel, ebediyet intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ÖNEMLİ KONUŞMACILAR

Müze Müdürü Serkan Gedük moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; İstanbul Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin İlkışık, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. üyesi ve Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Doç Dr. Cengiz İpek ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. üyesi Doç. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

VANDALİZİMDEN KORUNMAK

Müze Müdürü Serkan Gedük, yaptığı açılış konuşmasında, Müzelerin önemli bir eğitim yuvası olduğunu, sadece eserlerin sergilendiği mekânlar olmadığını vurgulayarak kent tarihinin öneminden bahse etti. Ayrıca kültürel mirası doğal afetlerden ve Vandalizm den nasıl korunabileceği konusunda özel bilgiler paylaştı.

PLAKET VERİLDİ

Depremle ilgili çok önemli bilgilerin verildiği panelde; Afet anında yapısal ve yapısal olmayan risklerin yaratığı tehlikelerin neler olduğu, nasıl azaltılabileceği ve ne gibi önlemlerin alınabileceği konularına yer verildi. Bu konuda yapılan konferans, panel ve eğitim çalışmalarının önemi vurgulandı. Konuşmaların sonunda panelistlere plaket takdimi yapıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeBaşkanKocaeliDilovası
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara izin yok Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs ve...
Kocaeli'de koronavirüs önlemleri Kocaeli'de koronavirüs önlemleri
Başkan Şayir:“Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” Başkan Şayir:“Allah milletimize bir daha İstiklal...
Kurtulmuş'un Gebze programı ertelendi Kurtulmuş'un Gebze programı ertelendi
Karabacak'ın acı günü! Karabacak'ın acı günü!
Gazeteci ve Belgeselcinin Kaleminden Şevket Kazan Gazeteci ve Belgeselcinin Kaleminden Şevket Kazan
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs...
Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği otobüs ve tramvaylar rutin olarak tepeden tırnağa temizlenirken...

Haberi Oku