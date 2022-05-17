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Nail Çiler'den 19 Mayıs Mesajı

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Nail Çiler'den 19 Mayıs Mesajı

17 Mayıs 2022 Salı 11:39

 Milletimiz Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatanımızın her köşesi işgal edilmiş halde kurtuluş çareleri ararken; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bundan tam 103 yıl önce stratejik açıdan büyük öneme sahip ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan rahat ve güvenilir bir kapı olan Samsun’a milli mücadeleyi başlatmak üzere ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan sürecin yolunu açarak, esarete boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya göstermiştir.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bugünü Türk gençlerine armağan etmiş, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” diyerek; Cumhuriyetimizin ve inkılapların korunması görevini gençlere vermiştir.  İnanç, azim ve kararlılığın en önemli kanıtı olan, türlü imkansızlıklar ve yokluklara rağmen eşsiz bir mücadelenin gösterildiği zaferimizin 103. yılında; bizler de daima genç, dinamik ve geleceğimizi omuzlayan nüfusumuzun kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve gençlerimize kariyer fırsatları yaratmak üzere üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’mızı coşkuyla kutlar; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, bu uğurda savaşan tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anar, umudumuz, enerjisiyle bizlere güç veren gençlerimize başarılar dilerim. 

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