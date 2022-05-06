NAİL ÇİLER’İN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Philadelphialı Anna Jarvis; annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamaması üzerine bugünün anneler günü olarak kutlanması için 1907’de bir kampanya başlatmış ve bir sene sonra söz konusu ülkede mayıs ayının ikinci pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1911 tarihinde hemen hemen her ülkede kutlanmaya başlanan bu özel gün; ülkemizde ise ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanarak, günümüze kadar ulaşmıştır.





Dünyaya geldiğimiz andan itibaren sevgilerin en derinini veren; üzerimizde karşılığını veremeyeceğimiz emekleri olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.