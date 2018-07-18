Nallıhan Köylerinde Devri Alem

Orada bir köy var,

Uzak da değil yakında.

Anadolu’nun her hangi bir ilinde,

O köyler bizim köylerimiz…

Çocukluğumuzun geçtiği, Ata, Dede ve Ninelerimizin mezarlarının olduğu köyler…Devletimizin temel taşı köyler…Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız yerler…

Köyler, millet Olma bilincimizin ilk hamurunun yoğrulduğu yerler.

www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak Anadolu köylerindeyiz. Sıla-i Rahim kültürü yaşasın, Köyler virane olmasın. Evler yıkılıp, bahçeler kurumasın diye Devri Alem belgesel programı olarak köy Kültürünü araştırıyor, Köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz..

ANKARA NALLIHAN’DA TARİH NOT DÜŞTÜK

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde İhtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor, tarihe not düşüyoruz.

Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu Aladağ’lara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü, çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor.

Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle, çanta tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor. Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu andıran, Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan, etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i Evliya, Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı, 1950 yılında milli değerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile Kırk Haremi’den geliyor diye Yeşilyurt olarak değiştirilmiş.

Köy ve yer adlarının değiştirilmesi, O bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi. Nallıhan’ın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum. Köyden çevrilen mahalleler de Köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren köyü mahallesi, Dilovası Çerkeşli köyü mahallesi diyerek, Köylerin tarihi yaşatılmalı, geçmişle bağlantısı kopartılmamalı.

Sıla-i Rahim Kültürünü yaşatmak İçin geldiğim Nallıhan haremi köyünde, eşimin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin Dede’nin oğlu Merhum İlyas dede tarafından 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde, mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak, kuş sesleri eşliğinde geçmişin nazlı yadiğarı köy evlerinin belgesel görüntülerini çekiyorum. Evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas Dede’nin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor…

Bu tarihi köy Evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la www.gebzegazetesi.com olarak Haremi köyünün tarihi ile ilgili canlı yayın yaparak, Belgesel çekimi yapıyoruz.

Evlatlarımız ve torunlarımızın ellerinden tutalım

Hadi gel köyümüze dönelim diyelim

Bu gün vefasızlığa uğrayıp bir kısmı yıkılıp yok olsa da her biri tarihi abide gibi duran bu evlerde nice hatıralar yaşandı. Bu gün ıssız ve çocuk sesine hasret bu köy sokaklarında, Çocuklar hangi oyunları oynadı Kim bilir ?

Orada bir köy var Anadolu’da

Uzak da değil gönlümüzde

O köyler bizim köylerimiz