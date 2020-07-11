banner532
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nikah ve düğün salonlarında Covid-19 tedbirleri

Antikkapı düğün ve nikah salonları personeline, Covid-19 salgını tedbirlerine yönelik salonlarda alınması gereken önlemler hakkında eğitim verildi

Nikah ve düğün salonlarında Covid-19 tedbirleri

11 Temmuz 2020 Cumartesi 12:50

Covid-19 virüsü bulaşma riskinin yoğun olduğu düğün, nikâh gibi kalabalık etkinliklerin yapılması sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’  yayınlanmıştı. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’da çalışan düğün ve nikâh salonları sorumluları ve personeline, salonlarda alınması gereken önlemler ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim verildi.

 

EĞİTİMDE ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER ELE ALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde iş yeriyle ilgili alınması gereken genel önlemler ele alındı. Nikâh ve düğün salonlarında görevli personele yönelik, nikâh süreç yönetimi ve davetlilere yönelik alınması gereken önlemler belirtildi. Ayrıca ortam temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırma, ellerin nasıl yıkanması gerektiği, maske ve eldiven kullanımı ve çıkartılması gibi önem arz eden konularda personele eğitim verildi.

 

GİRİŞLERE COVİD-19’A YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nikâh salonlarına talepler inarttığını aktaran yetkililer; Covid-19’a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici afişler/panolar (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) girişlere asılması gerektiği ifade edildi. Öte yandan düğüne gelen misafirlerin Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için bununla ilgili önlemlere riayet etmelerinin önemine değinildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret etti Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret...
Ayasofya Cami oldu! Ayasofya Cami oldu!
Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla Açıldı Gebze’de Elden Ele Gönül Çarşı’sı Dualarla...
Başkan Büyükgöz’den tüm Gebzelilere 15 Temmuz Daveti Başkan Büyükgöz’den tüm Gebzelilere 15 Temmuz...
Başkan , Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya geldi Başkan , Dilovası’nda vatandaşlarla bir araya...
Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, Çerkeşli köyünü ziyaret...
Kömürcüler OSB’nin taşınması başta olmak üzere ortaya konan tüm hizmetler için Dilovası ilçesi Çerkeşli...

Haberi Oku