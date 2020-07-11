Nikah ve düğün salonlarında Covid-19 tedbirleri

Covid-19 virüsü bulaşma riskinin yoğun olduğu düğün, nikâh gibi kalabalık etkinliklerin yapılması sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ yayınlanmıştı. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı’da çalışan düğün ve nikâh salonları sorumluları ve personeline, salonlarda alınması gereken önlemler ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim verildi.

EĞİTİMDE ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER ELE ALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde iş yeriyle ilgili alınması gereken genel önlemler ele alındı. Nikâh ve düğün salonlarında görevli personele yönelik, nikâh süreç yönetimi ve davetlilere yönelik alınması gereken önlemler belirtildi. Ayrıca ortam temizliği, dezenfeksiyonu, havalandırma, ellerin nasıl yıkanması gerektiği, maske ve eldiven kullanımı ve çıkartılması gibi önem arz eden konularda personele eğitim verildi.

GİRİŞLERE COVİD-19’A YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ AFİŞLER

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nikâh salonlarına talepler inarttığını aktaran yetkililer; Covid-19’a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici afişler/panolar (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) girişlere asılması gerektiği ifade edildi. Öte yandan düğüne gelen misafirlerin Covid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için bununla ilgili önlemlere riayet etmelerinin önemine değinildi.





