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Öğrenciler bu eğitim setleri ile sektöre hazırlanıyor

Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, akademisyenlerin tasarlayıp geliştirmiş olduğu eğitim setleriyle sektöre hazırlanıyor.

Öğrenciler bu eğitim setleri ile sektöre hazırlanıyor

03 Mayıs 2022 Salı 13:37

 Üniversitelerdeki teori eğitimin uygulamalı eğitime göre daha baskın olması öğrencilerin sektöre girmesini zorlaştırıyor. Bunu göz önünde bulunduran Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi akademisyenleri, pandemi döneminde öğrencilere uygulamalı olarak ders verilebilecek eğitim setleri tasarladı. Uçak elektrik elektronik ve gövde motor alanını kapsayan bu eğitim setlerinde öğrenciler gerçek günümüz uçaklarının simüle edilmiş halini görüyor. İklimlendirme, basınçlandırma, hidrolik ve kalkış takımlarının yer aldığı eğitim setleri sektörden destek alınarak yapıldı. Bu tür tasarımlara devam edeceklerini söyleyen akademisyenlerin amacı ise sektöre bilinçli ve tecrübeli eleman yetiştirmek.

"Birçok okulda olmayan bir eğitim seti"

Bu eğitim setleri sayesinde gelişmiş bir uçağı uygulamalı olarak anlatabildiklerini söyleyen Pratik Eğitmen Onur Satı, birçok okulda böyle bir eğitim setinin olmadığını söyledi. Satı, "Gelişmiş günümüz uçaklarında Airbus A 320 gibi bir uçağın bire bir aynı simülasyonunu burada gerçekleştiriyoruz. Öğrencilere belli başlı sistemleri bu eğitim sistemleri üzerinden anlatabiliyoruz. İklimlendirme ve basınçlandırma eğitim seti ile gelişmiş bir uçağı uygulamalı olarak anlatabiliyoruz. Bu eğitim setlerinin sayısının artması daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda da sektörle iş birliği yapabilirsek bu işi daha ileri bir boyuta taşıyabiliriz. Bu şekilde daha deneyimli ve kaliteli öğrencileri sektöre sunabileceğimiz düşünüyorum. Birçok okulda olmayan bir eğitim seti. Bu eğitim seti okulumuzun çok kıymetli hocaları tarafından geliştirilerek tasarlandı" dedi.



"Bu tür tasarımlara devam edeceğiz"

20 sene özel bir havacılık şirketinde uçak teknisyeni olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Kaya, "Kendim bizzat uçaklardaki yakıt sisteminin simüle eden bir eğitim seti tasarladım. Bilimsel Araştırmalar Projesi çerçevesinde sektörde yaptırdık. İkinci bir deney setimiz ise hidrolik ve iniş takımları deney setidir. Bu setlerle öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Pnömatik sistem tasarımı yapıldı. Uçak elektrik elektronik ve gövde motor kısmına bakım personeli yetiştiriyoruz. SHY- 147 belgesini de almak üzereyiz. (Onaylı Hava Aracı Bakım Eğitim Kuruluşu belgesi anlamına gelmektedir) Yakıt ve hidrolik eğitim setini, Cengiz Topel Deniz Hava Üst Komutanlığı’nda görüp esinlenerek ve eksiklikleri geliştirerek tasarladık. Bu tür tasarımlara devam edeceğiz. Sektöre bilinçli, tecrübeli eleman yetiştirmek istiyoruz. Bu durum öğrencilerinde hoşuna gidiyor çünkü öğrenciler somut bir şekilde öğrenmek istiyor" diye konuştu.

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