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Öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgiyle izlendi

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde tören düzenlendi. Törende öğrencilerin sahne performansları ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgiyle izlendi

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:04

 Program, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende,  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı. Etkinlik çerçevesinde lise öğrencilerinin müzikli sahne oyunu seyircinin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tüm performanslar katılımcılardan büyük alkış aldı.
Programda, kompozisyon gibi çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri de verildi.



"19 Mayıs’ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz"

Programda konuşma yapan İbrahim Aktürk, "Ortaya konan çalışmaları müreffeh ile takip ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki hayal ettiğimiz Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Gençlerin sporda eğitim kültür ve teknolojide desteklenmesi onlara olan ümidin bir göstergesidir. Kendisini böylesine erdemli bir geleceğe hazırlayan gençlerimizin söyleyecek sözü ve dur diyecek cesareti olduğunu düşünüyorum. 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz. Niceliği değil niteliği yücelten, maziyi ati ile buluşturacak gençlik bu milletin ümididir. Bakanlığımız, düzenlediği faaliyetlerle, ilimizde yapmış olduğu yatırımlarla ve her ilimize özgün gerçekleştirmek istediği gençlik politikaları ile gençlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam etmektedir. 15-21 Mayıs haftası tüm ülkede Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Bizlerde bu hafta dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz sportif ve sanatsal faaliyetler ile bu haftayı gençler ile birlikte coşku ile yaşatıyoruz. 19 Mayıs coşkusunu ve ruhunu daima yaşatmayı, gelecek 19 Mayıs'larda yine hep birlikte olmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.


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