Öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgiyle izlendi

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde tören düzenlendi. Törende öğrencilerin sahne performansları ilgiyle izlendi.

Program, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı. Etkinlik çerçevesinde lise öğrencilerinin müzikli sahne oyunu seyircinin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin ortaya koyduğu tüm performanslar katılımcılardan büyük alkış aldı.







Programda, kompozisyon gibi çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri de verildi.





"19 Mayıs’ı anmaktan ziyade bu ruhun yaşatılmasını önemsiyoruz"



