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Okullarda Karne Heyecanı

İzmit ilçesindeki Çubuklu Osmaniye İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen katıldı.

Okullarda Karne Heyecanı

17 Haziran 2022 Cuma 13:57

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte 418 bin öğrencinin yoğun ve yorucu bir öğretim yılını tamamladığını belirterek, öğrencilerin tatile çıkacaklarını ancak kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Büyük emek veren öğretmenleri tebrik eden Yavuz, "Burada çocuklarımızı hayata hazırlayan, sadece akademik eğitim yaptırmayan, bir hobi edinmelerini sağlayan ve burada edindikleri bilgi ve tecrübeleri de hayata aktaran, hayatın içinde yaşayan arzu ettiğimiz eğitim modellerinden birini görüyoruz. Dolayısıyla benim de çok yakın ilgim olan bir alan olan seraları görmek, yetiştirilen ürünleri de görmek bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.
Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra karnelerini dağıttıkları öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Okulun hobi bahçesini gezen Yavuz çifti, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Anne ve babalarıyla okullara gelen öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.





AA
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