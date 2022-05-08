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Onun 'Huzur'u bir başka

Körfez'de 'Huzur' ismini verdiği oğlağını yanından ayırmayan 12 yaşındaki Yusuf Can Öztaş, 3 aylık oyun arkadaşıyla yürüyüşe çıkıp, parkta oyun oynuyor. Renk renk kıyafet giydirilen ve biberonla beslenen Huzur, yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

Onun 'Huzur'u bir başka

08 Mayıs 2022 Pazar 14:06

 Körfez'de yaşayan Öztaş ailesi, 12 yaşındaki oğulları Yusuf Can'ın isteği üzerine 2 ay önce bir keçi ve oğlağını sahiplendi. 'Huzur' ismini verdiği 3 aylık oğlağına bebek gibi bakan Yusuf Can, ona çeşit çeşit kıyafetler giydiriyor. Peşinden hiç ayrılmayan oğlağıyla sokak sokak gezen Yusuf Can, dışarıda oyun oynarken de ilgilendiği oğlağını biberonla besliyor. Sokakta Yusuf Can'ın yanında oğlağı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

"Huzur'a bir sürü elbise aldım, mont aldım"
Huzur'u çok sevdiğini söyleyen Yusuf Can Öztaş, "Babamla birlikte arabada yolculuk yaparken oğlağı gördüm. Arabadan inerek onu sevdim ve sahiplenmek istedim. Babam bu teklifimi kabul ederek, sahibiyle konuştu ve oğlağı alarak eve getirdi. Ona evde bir süre baktık, komşularımız rahatsız olunca küçük bir kulübede bakmaya başladım. Oğlağın ismini bana huzur vermesi sebebiyle 'Huzur' koydum. 'Huzur' diye seslenince hemen yanıma geliyor, onu biberonla besliyorum" dedi.

Okuldan gelir gelmez Huzur ile vakit geçirdiğini söyleyen Yusuf Can, "Ben okuldan gelince oynuyor, zıplıyor, beraber sahile yürüyüş yapmaya geliyoruz. İnsanlar bizi görünce fotoğraf çektiriyor, seviyor ve şaşırıyorlar. Çünkü herkes kedi, köpek gezdirirken ben keçi gezdiriyorum. Huzur büyüse de onu bırakmam, onu yine gezdiririm. Ona bir sürü elbise aldım, mont aldım. Ona biberonla süt ve su içiriyorum, arabaya bindiriyorum. Huzur annem ve babama da çok alıştı, onların peşinden de geziyor. Ben eğitim vermediğim halde tuvaletini evin içerisine yapmıyor, dışarıya çıkıyor" diye konuştu.




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