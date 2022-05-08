Onun 'Huzur'u bir başka

Körfez'de yaşayan Öztaş ailesi, 12 yaşındaki oğulları Yusuf Can'ın isteği üzerine 2 ay önce bir keçi ve oğlağını sahiplendi. 'Huzur' ismini verdiği 3 aylık oğlağına bebek gibi bakan Yusuf Can, ona çeşit çeşit kıyafetler giydiriyor. Peşinden hiç ayrılmayan oğlağıyla sokak sokak gezen Yusuf Can, dışarıda oyun oynarken de ilgilendiği oğlağını biberonla besliyor. Sokakta Yusuf Can'ın yanında oğlağı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu yüzlerde tebessüm oluşturuyor.





"Huzur'a bir sürü elbise aldım, mont aldım"

Huzur'u çok sevdiğini söyleyen Yusuf Can Öztaş, "Babamla birlikte arabada yolculuk yaparken oğlağı gördüm. Arabadan inerek onu sevdim ve sahiplenmek istedim. Babam bu teklifimi kabul ederek, sahibiyle konuştu ve oğlağı alarak eve getirdi. Ona evde bir süre baktık, komşularımız rahatsız olunca küçük bir kulübede bakmaya başladım. Oğlağın ismini bana huzur vermesi sebebiyle 'Huzur' koydum. 'Huzur' diye seslenince hemen yanıma geliyor, onu biberonla besliyorum" dedi.



