Opet’in Kocaeli’deki 36’ncı İstasyonu Yolpet Petrol Hizmete Girdi

Yolpet Petrol OPET Akaryakıt İstasyonu, Dilovası Demirciler OSB Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşen istasyonun açılışına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, OPET Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir ve istasyon sahibi Ercan Altınkaya’nın yanı sıra davetliler katıldı. Törende konuşan OPET’in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, OPET'in ‘OPET’se Fark Eder’ vizyonu doğrultusunda amaçlarının tüm müşterilerinin sunulan hizmet ve üründen memnun şekilde istasyondan ayrılması olduğunu vurgulayarak "Tüm faaliyetlerimizde müşterimizi ön planda tutmak temel felsefemiz ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi. Özdemir, konuşmasının ardından istasyon sahibi Ercan Altınkaya’ya OPET ailesine katılmaları onuruna plaket takdim etti. Tören, açılış kurdelesinin kesimi ile sona erdi.

1 LPG ve 3 akaryakıt olmak üzere 4 adadan oluşan istasyon, OPET’in müşteri memnuniyeti odaklı “OPET’se Fark Eder” miyonu ile tüketicileri üstün performanslı ULTRA FORCE ve ECO FORCE ürünleriyle buluşturacak. 7 gün 24 saat açık olan yeni nesil market konsepti OPET Ultramarket’in yanı sıra pandemi döneminde daha da ön plana çıkan OPET’in Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamındaki modern ve hijyenik tuvaletleri de istasyonda müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım kapsamında hizmet verecek.

KADIN GÜÇLERİ GÖREV BAŞINDA

Yolpet Petrol, OPET’in Kadın Gücü Projesi’ne de destek veriyor. İstasyonda 1 kadın market satış yetkilisi ve 1 kadın akaryakıt satış yetkilisi Kadın Gücü Projesi kapsamında görev yaparken bu sayının daha da artırılması hedefleniyor.

OPET, akaryakıt dağıtım sektöründe, perakende satışlar, ticari ve endüstriyel satışlar, depolama ve uluslararası ürün ticareti konularının yanı sıra iştirakleri ile madeni yağlar ve jet yakıtı alanlarında faaliyet gösteriyor. Yeni ürün ve hizmetleri, hızla gelişen istasyon ağı ve fark yaratan sosyal sorumluluk yaklaşımıyla dikkat çeken OPET, sektörün büyük oyuncuları içindeki tek yerli şirkettir. Pazarda büyük rekabet avantajı sağlayan depolama kapasitesi 1 milyon metrekübün üzerinde olan OPET, aynı zamanda akaryakıt sektörünün teknolojiyi en iyi kullanan markası olarak biliniyor. OPET, bu anlamda 2017 yılında sektörde bir ilke imza atarak geliştirilen ‘Akıllı Dolum Sistemi’ ile müşterisini ve aracını elektronik ortamda pompa sistemine kaydederek tüm Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarından uygun yakıtın alınabilmesini sağlayıp farkını ortaya koydu. Son dönemde birer perakende noktasına dönüşen Ultramarket’leri ile tüketicisine de kendi ihtiyaçlarını bir arada bulabileceği çözümler sunuyor. OPET, en beğenilen şirket, itibarlı marka, Lovemark ve KalDer’in müşteri memnuniyeti ölçümlemeleri ile birlikte son 15 yıldır akaryakıt dağıtım sektöründe lider marka olarak konumlanıyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın, Türkiye’nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, OPET, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün en değerli ve en güçlü markası oldu. OPET; ‘OPET’se Fark Eder’ sloganıyla iddiasını koruyarak, yepyeni projeler, ürün ve hizmetlerle müşterisinin yanında olmaya devam ediyor.













