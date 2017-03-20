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ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen aleyhine konuştuğu gerekçesiyle ‘bitirme’ kararı alındığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR

20 Mart 2017 Pazartesi 12:53


Örgütün kasası Ali Çelik hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, bu skandalın detayları yer aldı. Savcılığa bilgi veren Enes isimli gizli tanık "2011 yılında tam tarihini hatırlamamakla birlikte kamuoyunda  Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs Örgüt Lideri olan Fethullah Gülen hakkında olumsuz ve eleştirel konuşmaları basında yapmaya başlayınca mütevelli sına konu oldu. Bu toplantıda Ahmet Çelik 'Bunun da suyu ısındı, zaten kararı alındı, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantıdan yaklaşık 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandı" dedi. Ünlü 12 Ekim 2011 tarihinde cezaevine konulmuştu.

2011 yılında Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınıp cezaevine konan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için /PDY'nin bir mütevelli toplantısında 'bitirilme' kararı alındığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün kasası Ali Çelik için hazırlanan 178 sayfalık fezlekede gizli tanık Enes'in Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilişkin bazı ifadeleri yer aldı. Enes, örgütün mütevelli toplantısında Cübbeli Ahmet Hoca hakkında 'bitirilme' kararı alındığını açıkladı.

'KARAR ALINDI, KELLESİ KOPACAK'

Gizli tanık Enes savcılığa şunları söyledi: "2011 yılında tam tarihini hatırlamamakla birlikte kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs örgüt lideri olan Fethullah Gülen hakkında olumsuz ve eleştirel konuşmaları basında yapmaya başlayınca mütevelli toplantısına konu oldu. Bu toplantıda Ahmet Çelik 'Bunun da suyu ısındı, zaten kararı alındı, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantıdan yaklaşık 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandı"

1 YIL CEZAEVİNDE YATTI

Bilindiği gibi Ahmet Mahmut Ünlü 12 Ekim 2011 tarihinde FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen savcı Mehmet Ali Uysal'ın talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Aralık 2012 tarihine kadar tutuklu kalan Cübbeli, sağlık gerekçeleriyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Ünlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu 3 Mart 2016 günü yargılandığı davadan beraat etmişti.

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