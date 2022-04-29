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Ormanya’nın yaban hayatı foto kapanlara yansıdı

Türkiye’de ziyaretçi rekoru kıran Ormanya Doğal Yaşam Parkında, yaban hayatının takibi ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen foto kapanlara, ilginç görüntüler yansıdı

Ormanya'nın yaban hayatı foto kapanlara yansıdı

29 Nisan 2022 Cuma 09:48

Doğal yaşam alanındaki yaban hayatını dört mevsim izlemek ve takibini yapmak amacıyla Ormanya’daki yürüyüş ve bisiklet parkurlarındaki farklı noktalara foto kapanlar yerleştirildi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanı olan Ormanya’da, yaban hayatının takibi ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen foto kapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Çakal, sansar, porsuk, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu sık görüntülenen türler arasında yerini aldı.

 

YABAN HAYATI KAYIT ALTINA ALINIYOR

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı foto kapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, varlık dinamikleri ve nüfus yoğunlukları belirleniyor. Yerleştirilen foto kapanlar sayesinde hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor.

 

GEYİK AİLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kızıl geyik popülasyonunun fazla olduğu Ormanya’da foto kapanlara yansıyan geyik ailesi dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 8 bireyden oluşan geyik sürüsünün bu yıl 12 bireye ulaştığı gözlendi. Görüntülerden, yaban hayvanlarının bazılarının foto kapanı fark ettiği anlaşıldı. Kameranın önünde duran çakal, kızıl geyik, karaca gibi türler, foto kapana bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

 

ORMANYA YABAN HAYVANLARINA UMUT OLUYOR

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türünün cerrahi operasyonları dahil tüm tedavileri, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Son olarak yaralı halde bulunan yavru karaca da tedavi edilerek yaşama döndürüldü.

FOTOKAPAN NEDİR?

Foto kapan, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemidir.


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