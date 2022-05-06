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Otobüsü durdurup yerdeki bayrağı aldı

Kocaeli’de yerdeki Türk bayrağını fark edince belediye otobüsünü durdurarak alan şoför, izleyenlerin alkışını aldı.

Otobüsü durdurup yerdeki bayrağı aldı

06 Mayıs 2022 Cuma 14:38

 İzmit Sarıhocalar köyü ile Kandıra F Tipi Cezaevi, Şirintepe güzergahında çalışan  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 90 numaralı otobüsün sürücüsü, seyir halinde iken yerdeki Türk bayrağını fark etti. İçi yolcu dolu otobüsü durduran sürücü, önüne çıkan Türk bayrağını alıp aracının ön torpido kısmına bıraktı. Otobüs sürücüsü izleyenlerin alkışını topladı. O anlar ise an be an otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan otobüsü güvenli bir şekilde park eden sürücünün Türk bayrağını yerden alması ve torpidonun üzerine bırakması yer alıyor
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Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
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