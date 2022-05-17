GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Darıca'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

17 Mayıs 2022 Salı 14:55

 Kaza Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesine dönüş yapmakta olan Serdal K. idaresindeki 34 JL 8244 plakalı Citroen marka otomobil ile cadde üzerinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki 41 AFR 622 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İbrahim K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Devlethan A. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra sedyeyle ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrasında cadde üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aşıklar Çayırova’da atıştı Aşıklar Çayırova’da atıştı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Gebzeli İşçinin Kimlik Kabusu Gebzeli İşçinin Kimlik Kabusu
Kocaeli’de 82 proje 2 bin 96 kişiye istihdam sağlayacak Kocaeli’de 82 proje 2 bin 96 kişiye istihdam sağlayacak
Gebze şehir merkezinde yollar genişliyor, trafik rahatlıyor Gebze şehir merkezinde yollar genişliyor, trafik...
Başkan Büyükakın: Bosna’da insanlar katledilirken başınızı öbür tarafa çeviremezsiniz Başkan Büyükakın: Bosna’da insanlar katledilirken...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Aşıklar Çayırova’da atıştı
Çayırova Belediyesi Aşıklar Şöleni düzenledi. NEKM’de gerçekleşen programda 14 aşık yer aldı. Mani...

Haberi Oku