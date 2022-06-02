GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otoyollarda hız sınırları yükseltildi

Otoyollarda hız sınırı 1 Temmuz'dan itibaren artırıldı

Otoyollarda hız sınırları yükseltildi

02 Haziran 2022 Perşembe 11:16

 İçişleri Bakanlığı, otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi.

Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

HANGİ OTOYOLDA HIZ SINIRI KAÇ OLDU?

Buna göre, Edirne- İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırının 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseltilecek.

1 Temmuz’da başlayacak uygulama kapsamında otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Un fiyatlarına yüzde 53 zam! Ekmek 5 TL'yi aşacak Un fiyatlarına yüzde 53 zam! Ekmek 5 TL'yi aşacak
Trabzon Beşköylüler Derneğinden Tarihi Piknik Trabzon Beşköylüler Derneğinden Tarihi Piknik
Benzin ve motorine dev zam! Benzin ve motorine dev zam!
Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür ziyareti Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür...
Büyükşehir’den sivrisinek uyarısı Büyükşehir’den sivrisinek uyarısı
Belediye Otobüsünde Yangın Belediye Otobüsünde Yangın
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Un fiyatlarına yüzde 53 zam! Ekmek 5 TL'yi...
TMO'nun sınırlamasının kalkmasının ardından 260 TL olan un artık 400 TL civarında satılacak. Fırıncılar...

Haberi Oku