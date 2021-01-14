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Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Açıldı

Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Fatih Devlet hastanesi karşısında hizmete açıldı

Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Açıldı

14 Ocak 2021 Perşembe 14:23

 Açılışa çok sayıda davetli katılırken, hastane genel müdürü Hasan Karadaş, bir çok alanda iyi bir hekim kadrosu ile oldukça iddialı olduklarını söyledi.
Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi, yeni yüzü ve yeni yönetimi ile hizmete girdi. Açılışa; AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile sağlık çalışanları ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini keserken kısa bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, pandemi sürecinde sağlığın ve sağlık çalışanlarının öneminin daha da arttığına dikkat çekerek, Gebze Özel Cerrahi Tıp Merkezinin hayırlı olmasını diledi. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da tıp merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, sahibi ve çalışanlarına bol kazançlar diledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı Mustafa Bülbül ve genel müdür Hasan Karadaş, Tıp Merkezi'nin yeni yüzü ile ilgilli katılımcıalra bilgi verdi.
İDDİALI BİR KADRO KURDUK
Özel Gebze Cerrahi Tıp Merkezi Genel Müdürü Hasan Karadaş ise iyi bir yönetim ve iddialı bir hekim kadrosu oluşturduklarını söyledi. Acil servis ve aile hekimliği, ağız ve diş hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon, beslenme ve diyet, biyokimya laboratuvar, Check up merkezi, çocuk sağlığı, Fizik tedavi merkezi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, genel cerrahi, göz sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, kulak-burun boğaz, medikal estetik, ortopedi ve travmatoloji, estetik ve plastik cerrahi, psikoloji ve radyoloji poliklinikleri ile hizmet vereceklerini ifade ederek, skolyoz polikliniğinin de sadece Gebze'de kendi merkezlerinde olduğunu söyledi. 24 saat acil hizmetin yanı sıra gece 24.00'e kadar diş hekiminin de bulunacağını söyleyen Karadaş, kısa süre sonra diş hekiminin 24 saat görev yapacağını hatırlattı.
Özel Gebze Tıp Merkezinin bölgemize hayırlı olmasını diliyor, sahibi ve çalışanlarına bol kazançlar temenni ediyoruz. 
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