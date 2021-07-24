Özel gereksinimli çocuklara eğlenceli atletizm

ZİHİNSEL GELİŞİM
Etkinlikte çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizm ile keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar etkinlikte parkur içerisinde sıçrama becerilerini geliştirmesine yardımcı olan engellerin üstünden sıçrarken, parkurun sonunda karışık halde bulunan şekilleri uygun yerlere yerleştirerek zihinsel gelişimlerinin gelişmesi amaçlandı.
EL BECERİLERİ GELİŞİMİ
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Anne Şehir projesinde çocukların etkinlik ile egzersizin yanı sıra hem daha aktif, hem de özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak büyümelerine destek olunuyor. Yetkililer bu tür spor egzersizleri sayesinde çocukların konuya odaklanmasına, akademik aktivitelere daha iyi katılım sağlamasına, el becerilerini gelişmesine ve sosyal becerilerde artış sağlanmasına katkıda bulunur. Her hafta farklı ilçede gerçekleştirilecek olan etkinlikler için sosyal medya üzerinden paylaşım yapılıyor. Ayrıca 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.