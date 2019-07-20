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Para nakil aracı ile kamyon çarpıştı

Çayırova'da para nakil aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Para nakil aracı ile kamyon çarpıştı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:27

Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi 2407. Sokak'ta seyreden Atila K. yönetimindeki 06 FL 9543 plakalı bir bankanın para nakil aracı, karşı yönden gelen Musa D'nin kullandığı 41 ABS 664 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle para nakil aracında sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada araçta bulunan güvenlik görevlileri İhsan E. ve Osman Y. de yaralandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaza sonrası polis ve banka görevlileri araç çevresinde güvenlik önlemi alırken, paralar olay yerine gelen başka bir nakil aracına yüklendi.



AA
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