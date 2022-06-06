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Pehlivanlar altın kemer için kispet giydi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene 14.’sünü gerçekleştirdiği Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 2. gününde 14 kategoride mücadeleler gerçekleşti

Pehlivanlar altın kemer için kispet giydi

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:15

 14. Altın Kemer Yağlı Güreşleri heyecanı başladı. İlk gün cuma namazı sonrası düzenlenen kortejle başpehlivanlar Cumhuriyet Bulvarında yürüyerek hem organizasyonun startını vermiş hem de Kocaeli halkını güreşleri izlemeye davet etmişti. 3 gün sürecek organizasyonda ikinci günde binin üzerinde güreşçi, bu yıl İzmit Atletizm Pistinde kol bağladı. Türk kültürünün önemli değerlerinden ata sporu yağlı güreş, Kocaeli’de yaşatılarak gelecek nesillere aktarılıyor. İkinci günde güreş alanında 14 kategoride minikten küçükorta büyük boya eleme müsabakaları yapıldı. Alana gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın katılım sağlayan vatandaşları selamladıktan sonra başpehlivanlık karşılaşmaları için kura çekimi yaptı.

 

3 TUR ELEME MÜCADELESİ VERİLDİ

Kocaelili eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ömer Arslantaş onuruna düzenlenen güreş organizasyonuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve çok sayıda güreş sever katıldı. Turnuvaya farklı illerden katılım sağlayan yaklaşın bin pehlivan minik boy, küçük orta orta büyük boy ve başpehlivanlık kategorilerinde kıyasıya mücadele verdi. 65 başpehlivan 3 turluk mücadele etti alana çıktı.

 

İKİNCİ GÜN YARI FİNAL

Birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya bir mücadeleye tutan güreşçilere, izlemeye gelenler de alkışlar ve tezahüratlarla destek verdi. Turnuvanın 2. gününde 3 turluk mücadele sonunda yarı finale çıkan başpehlivanlar belli olacak. Pazar günü ise 16 pehlivan kıspet giyecek, başpehlivanlık ve altın kemer için mücadeleye devam edecek. Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un çeşitli yaş gruplarından 80 pehlivanı da turnuvada hünerlerini gösterdi.

 

ALTIN KEMER SAHİBİNİ BEKLİYOR

14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 5 Haziran Pazar günü yapılacak başpehlivanlık mücadelesiyle sona erecek. Son gün elemelerin ardından saat 17.00’de yarı final ve başpehlivanlık mücadelesine geçilmesi planlanıyor. Bu yıl başpehlivanlığı kazanacak güreşçi maddi değeri 120 bin TL olan altın kemerin sahibi olacak.

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