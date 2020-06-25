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Pembegüllü'ye veda

Pembegüllü'ye veda

Pembegüllü'ye veda

25 Haziran 2020 Perşembe 21:35

Gebze Belediyesi eski başkanı merhum Ahmet Penbegüllü’nün babası İsmail Penbegüllü için Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, GTO Başkanı Nail Çiler, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu ve çok sayıda iş adamı, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Penbegüllü’nün cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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