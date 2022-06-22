Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üsse yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:52