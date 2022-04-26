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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Haberi

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Haberi

26 Nisan 2022 Salı 15:02

 Kuzay Irak'ta süren Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerce gerçekleştirilen roket saldırısı sonucu Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı şehit oldu. Canlı'nın şehadet haberi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Emin ve Zahide Canlı çiftine, oğullarının şahadet haberi Kaymakam Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay verdi. Acı haberin ardından yakınları ve mahalle sakinleri şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının defin programı henüz netlik kazanmadı.


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