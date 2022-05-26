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Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:16

 Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Açılan ateş sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Er Mehmet Meral'in şehit olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine de yer verildi.

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Önceki gün de aynı bölgede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.


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