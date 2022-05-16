Perinçek: Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır

Söyleşi, panel, oturum ve etkinlikleri ile ikinci gününde yoğun ilgi ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam eden 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yazar ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katılımcılara hitap etti. Selim Sırrı Paşa Salonu’nda İl Başkanı Yalçın Arslan’ın da hazır bulunduğu “Aydın ve Kültür” adlı söyleşide konuşan Doğu Perinçek, aydın tanımı üzerine gelen bir soru üzerine, “Recep Tayyip Erdoğan bir aydındır. Çünkü bir partinin genel başkanı ve aynı zamanda bir devlet başkanıdır. Politikacılar birer aydındır. Siyasetçilerin hepsi öncü konumdadır. Çünkü belli bir kitleyi temsil eden yöneticiler aydındır” dedi.

“AYDINLAR SINIFLARIN YÖNETİCİLERİDİR”









Aydınların işçi ve sermaye sahiplerinin aksine kendi konumlarını kendilerinin seçtiğini ifade eden Perinçek, “İşçi sermaye sahibinin ücret karşılığında çalıştırdığı insandır. İnsan hayatın doğal akışında işçi de olabilir veya sermaye sahibi de olabilir. Bu nesnel bir şeydir. Ama aydın kendi yolunu kendisi seçendir. Aydın sınıfların ileri gelenleri yani yöneticileridir. Siyasetçiler aslında birer aydındır” dedi.

“HER GÖRÜŞTE AYDIN İNSANLAR VARDIR”

Genel Başkan Perinçek, “İşçi sınıfından da aydınlar çıkabilir. Mesela işçi sınıfı içerisinden aydınlar çıkıp, işçi sınıfının haklarını savunabilir. Aydın ise ülkenin ideolojik ve siyasi hayatına yönelik kafa yoran kişidir. Bizim beğenmediğimiz, bizim görüşümüze ters olan aydınlar da vardır. Aydın bir fikrin bir cephenin yöneticisi, önderi ve önde gideni ise o aydındır. Solcular mesela Necip Fazıl için o aydın mıdır der, bu yanlıştır, aydın tanımı genel geçerdir. Her görüşte aydın insanlar vardır” şeklinde konuştu.





“KİTAP FUARI, KOCAELİ’YE YAKIŞAN BİR FUAR”