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Plaj Voleybolu Kocaeli Etabı Sona Erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cebeci Sahili’nde düzenlenen Kocaeli Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.

Plaj Voleybolu Kocaeli Etabı Sona Erdi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:50

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kandıra’nın Cebeci Sahili’nde Erkekler Plaj Turnuvası düzenlendi. İki gün süren turnuva Türkiye’nin çeşitli illerindeki sporcular tarafından büyük ilgi gördü. 2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvada 32 takım yer aldı. Tek set üzerinden eleme usulüyle oynanan turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın sonunda Oğuz Acar ve Hasan Uzun ikilisi şampiyon oldu.

 

YALNIZ BIRAKMADILAR
Cebeci Sahili’nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynandı. Final maçı sonrası gerçekleşen ödül törenine Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kartepe Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Cebeci Muhtarı Gürkan Durmuş, büyükşehir yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı. Sıcak havalara rağmen protokol ve voleybol severler, sporcuları yalnız bırakmadı.

 

FAİR-PLAY HAKİMDİ

2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvaya 18 yaşından büyük erkek sporcular katılım gösterdi. Turnuva boyunca günümüzde uygulanmakta olan voleybol kuralları geçerli oldu. Turnuvada 32 takım ve 64 sporcu yer aldı. Turnuva boyunca sporcular fair play ruhuyla maçları tamamladı. Turnuvada oynanan tüm maçlarda dostluk ön plandaydı.

 

MAÇLAR İKİ GÜN OYNANDI
Tek set üzerinden eleme usulüne göre oynanan turnuvada eşleşmelerde galip gelenler ile mağlup olan takımlar ayrıldı. Turnuvada 2 kez mağlup olan takım turnuvaya veda etti. Maçlar tek sette kazanılmış 21 sayı üzerinden oynandı. Final müsabakası ise tek set 25 sayı üzerinden oynandı.

 

ÖDÜLLER VERİLDİ

2 gün boyunca oynanan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.  Büyük heyecana sahne olan maçlar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında oynandı.


 

Turnuvada dereceye giren sporcular
1- Kırmızı Takım

Oğuz Acar

Hasan Uzun

2-Siyah Takım
Enes Tekin

Özhan Ülbağ

3-Sarı Takım

Kaan Koştu
Tolga Koştu

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