PROBES’te ilk ürünler teslim edildi

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amacıyla hayata geçirilen PROBES projesinde ürünler sahiplerine teslim edildi. 57 otizm tanılı bireyin beslenme probiyotik ürünlerinin teslim edilirken Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi tarafından eğitim verildi. Projenin tüm ülke için rol model olması amaçlanıyor.



OTİZMLİ ÖZEL BİREY İLE AİLELERİ KATILDI

PROBES projesi ürün teslimi ve eğitimi programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim üyesi ve SFA ARGE Yönetim kurulu Üyesi Dr. İsmail Arslan ve Probiyotik Ürün Eğitimi Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi ve otizmli özel birey ile aileleri katıldı.







VÜCUDUN ONARILMA MEKANİZMASINI ÇALIŞTIRIYOR

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere probiyotik takviye verilmesi, eksilen dost bakterilerin yerine konulması ve sindirim sistemi onarımı ile tüm vücudun onarılma mekanizmasını çalıştırıyor. Ağır metal yükünün azaltılması, doğru beslenme metodolojisinin uygulanması ve eksik olduğu tespit edilen probiyotiklerin yerine konmasıyla hastalık seyrinin iyi yönde değiştiğini gözlemlendiği tespit edildi.





AMAÇ BESLENME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında geçen sene probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılması amacıyla protokol imzalanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sağlık Bilimleri. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında imzalanan protokolle Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlandı.

PROBES NEDİR?

Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi olan PROBES, Kocaeli’de ikamet eden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlaması için planlanan bir projedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen proje kapsamında probiyotik ürünler için AR-GE çalışması yapılırken Büyükşehir tarafından yürütülen saha çalışması ile otizm tanılı bireyler tespit ediliyor.





