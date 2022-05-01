Protokol şehitlikleri ziyaret etti

ŞEHİT AİLELERİYLE YAKINDAN İLGİLENİLDİ













Kent protokolü tarafından Ramazan Bayramı programı kapsamında Bağçeşme Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Programa; Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katıcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Müftüsü Sinan Cihan, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları katıldı. Programda protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı ardından dualar edildi. Protokol üyeleri şehitlikte bulunan şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

“YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AYI”

Şehitlik ziyareti sonrası açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz şunları söyledi: “Mübarek ramazan ayının bugün son gününe gelmiş bulunuyoruz. İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum. En güzel şekilde idrak edebilmesi için yardımlaşma ve dayanışma ayı vurgusu teması ile Valiliğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlar sosyal yardımları diğer destekleri en güzel şekliyle vatandaşlarımızın onurlarını incitmeden kapı, kapı gezerek ifa etmiştir. Şehrimizde bayramın huzur içerisinde geçmesi, vatandaşlarımızın huzur içerisinde alış veriş yapabilmeleri için her türlü tedbir alınmıştır.









“ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNA GELDİK”

Bayramlar sevinç günleri trafiğe çıktığımızda da hepimizin arzusu en kısa sürede sevdiklerimize kavuşmak. Ama bu acelecilik can ve mal kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Özellikle trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması, kurallara uyması ve emniyet kemerlerini mutlaka bağlamalarını tavsiye ediyoruz. Bu vatan için fedakarlığın en büyüğünü yapmış şehitlerimizin huzuruna geldik. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de onlara layık eylesin. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, ramazan bayramımızın milletimize hayırlı kutlu olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”











