Ramazan Bereketi, KO-MEK Hurması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak bizi biz yapan değerlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler bu ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere “KO-MEK Hurması” projesi ile ulaştırılıyor. Proje kapsamında on iki ilçede kurs merkezlerinin etkileşim alanı içinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar ulaştırılıyor.



SOFRALAR PAYLAŞTIKÇA BEREKETLENECEK

İnsanlar arasında dayanışma ruhunun, yardımlaşmanın ve kalp birliğinin perçinlenmesine vesile olan Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen KO-MEK Hurması projesinde bu yıl 100 aileye ulaşılacak. KO-MEK Hurması’nı önceki yıllarda belirlenen ailelerin evlerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri eşliğinde gidilip, iftar sofralarında aileler kendi evlerinde misafir ediliyordu. Ancak bu yıl, pandemi nedeniyle ailelerin evlerine ziyaret gerçekleştirilmeyecek. Belirlenen ailelere hediyeleri ve yemekleri teslim edilecek.



TOPLAMDA 100 AİLEYE ULAŞILACAK

2018 yılında başlayan KO-MEK Hurması ile bugüne kadar 48 aile ziyaret edilerek ailelerle birlikte iftar yapıldı. Birlikte olmanın bir olmanın hazzı yaşandı. Ramazanın bereketi paylaşıldı. Bu yıl ise, sayı daha da artırılarak toplamda 100 ihtiyaç sahibi aileye daha ulaşılması planlanmakta.



3 ÇEŞİT YEMEKLE İFTİRA GİDİLECEK

KO-MEK Hurması Projesi kapsamında ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidiliyor. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek aileler kendi evlerinde misafir edilerek gönül birlikteliği oluşturuluyor.



RAMAZAN KOLİSİ GÖTÜRÜLECEK

Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında Kocaeli’nde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeğinin yanı sıra, ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun bir şekilde hazırlanan



Ramazan erzak paketi, tabak, çatal bıçak takımı yardımı da yapılacak.



KO-MEK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN ADRESİ

KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.