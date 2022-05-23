Robotik kodlama kollu araçla vektörle mücadele Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni kazandırılan robotik kodlama kollu ilaçlama aracı ile vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:16