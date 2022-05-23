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Robotik kodlama kollu araçla vektörle mücadele

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni kazandırılan robotik kodlama kollu ilaçlama aracı ile vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Robotik kodlama kollu araçla vektörle mücadele

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:16

 Çayırova Belediye Temizlik İşler Müdürlüğü temiz ve sağlıklı bir çevre anlayışı doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların memnuniyeti için hızlı ve pratik çözümler üreten Temizlik İşleri Müdürlüğü, artan hava sıcakları ile birlikte vektörle mücadele çalışması başlattı. Belediye bünyesine yeni dâhil edilen robotik kodlama kollu araç ilaçlama çalışmalarına belirli bir plan dahilinde hız kesmeden devam ediyor. Tek kabin transit araç üzerinde yer alan çift başlıklı robotik makine her hafta gerekli görülen bir mahallede hizmet veriyor. Makinenin kontrolleri 5 metre kablolu uzaktan kumanda ile yapılıyor. Robotik ilaçlama aracı 800 litre ilaç kapasitesine sahip olup 8 saat çalışabilecek dizel motoru sayesinde bir gün aralıksız hizmet veriyor.
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GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
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