Robotlar işsiz bırakmayacak!

ManpowerGroup , her yıl, içinde Türkiye’nin de yer aldığı 44 ülkeden yaklaşık 20.000 işverenle yapmış olduğu Yetenek Devrimi (The Skills Revolution 4.0) araştırması yayınladı. ManpowerGroup’un 2016 yılından itibaren her yıl yaptığı bu araştırmada, yetenek açığı sorununa pratik çözümler bulmak ve milyonlarca açık pozisyonun doldurulmasını sağlamak amaçlanıyor.

Araştırma, sektörler tarafından tanınan bir taksonomi çerçevesinde yeni dijital üretim mesleklerini tanımlamak için Siemens, Microsoft, Caterpillar ve GE gibi şirketleri bir araya getirmekte. Dijital Üretim ve Tasarım İnovasyon Enstitüsü (DMDII) ile ortaklaşa geliştirilen bu çığır açan işgücü analizinde, 165 veri merkezli meslek ve geleceğin en önemli 20 temel mesleği tanımlandı.

İSTİHDAM PLANLARINA DAİR VERİLER SUNUYOR

ManpowerGroup tarafından yayınlanan, ‘Yetenek Aranıyor: Robotların Size İhtiyacı Var’ isimli rapora göre, otomasyon süreci sonucunda robotların mevcut çalışanların sayısını azaltmadığı aksine arttırdığını, çalışanların yeni teknolojilerden faydalanmak için gereken teknik beceri ve yeterliliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Dünyanın dört bir tarafından pratik öneriler ve başarılı uygulama örnekleri sunarak, şirketlerin çalışanlarını geliştirmelerine ve böylece yetenek geliştirme, yeteneğe erişme ve yetenek yönetimi konusunda daha yetkin hale gelmesine yardımcı olacak olan rapor, Türkiye’deki işverenlerin istihdam planlarına dair de önemli veriler sunuyor.

ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR, YA DA KORUNUYOR

‘Yetenek Aranıyor: Robotların Size İhtiyacı Var’ raporuna göre, üç yıldır üst üste çalışan sayısını artırmayı veya en azından korumayı planlayan işverenlerin oranı (% 87) geçmişte hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı. Türkiye’de ise işverenlerin yaklaşık yarısı (% 49), mevcut çalışanlarının yeni teknolojilerden faydalanmak için gereken teknik becerilere sahip olduğunu düşünüyor. Çalışanlarının bu konuda yeterli yetkinliğe sahip olmadığını düşünen işverenlerin oranı ise sadece % 2.

EL VE TEKNİK BECERİLİ İŞLERDE ELEMAN ZORLUĞU VAR

İşverenlerin yine %48’i otomasyon ve dijital teknolojilerin çalışan sayısı üzerinde etkisi olmayacağını düşünürken, % 24’ü geçersiz hale gelen pozisyonlar yerine yenileri geleceği için çalışan sayısının değişmeyeceğini düşünüyor. İşverenlerin % 11 işveren, çalışan sayısının biraz düşeceğini, % 2’si ise ciddi anlamda düşeceğini düşünüyor. İşverenlerin % 60’ı yetenek bulmakta en büyük zorluğu el becerisi ve teknik beceri gerektiren pozisyonlarda yaşadıklarını söylüyor. Onu % 35 ile sosyal beceriler izliyor. İşverenlerin % 94’ü yetenek ihtiyacını karşılamak için yeni çalışan alımına başvuruyor. İşverenlerin % 89’u mevcut çalışanlarını eğitmeyi tercih ederken, % 60’ı daha fazla iş kalemini otomatize ediyor, % 58’i ise iç rotasyona başvuruyor.

ŞİRKETLER YETENEK YETİŞTİRİYOR

Araştırmaya katılan işverenlerin % 84’ü mevcut işgücünü 2020 itibariyle daha da geliştirmeyi planlıyor. Çalışan sayısını artırma konusunda kendisine en çok güvenen şirketler, otomasyon sürecinde yol almış ve dijital dönüşüm konusunda ilerlemiş olan şirketler. Küresel yetenek açığı 12 yılın zirvesinde ve bir yandan bazı beceriler hızla kaybolurken, onların yerini yeni beceriler almaya devam ediyor. Yetenek yetiştirmeyi planlayan şirketlerin sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu trend hiçbir yavaşlama sinyali vermiyor.

BT ALANINDA ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

Yetenek Aranıyor raporuna göre ayrıca, BT becerilerine yönelik talep de önemli miktarda ve hızla artmaya devam ediyor. Araştırmaya katılan şirketlerin % 16’sı BT alanındaki çalışanlarının sayısını artırmayı planlıyor. Bu oran, bu alanda bir düşüş bekleyen işverenlerin beş katı. Çalışan sayısındaki en yüksek artışı ise imalat sektöründeki işverenler bekliyor. Bu sektördeki işverenlerin % 25’i gelecek yıl daha fazla insan çalıştıracağını söylerken, % 20’si ise çalışan sayısının gelecek yıl daha az olacağını düşünüyor. Ayrıca iletişim, diyalog, liderlik ve uyumluluk gibi beceriler gerektiren müşteri iletişimine yönelik rollerde de artış bekleniyor.

FEYZA NARLI: ÇALIŞANLARI DÖNÜŞÜME HAZIRLIYORUZ

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, rapor sonuçları hakkında şu yorumlarda bulundu: Robotların, insanların mesleklerini ellerinden alacağı konusundaki tartışmalar, gerçek konudan uzaklaşmamıza neden oluyor. İşgücüne katılan robotların sayısı hızla artsa da, aynı durum insanlar için de söz konusu. Teknoloji her zaman hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Bu nedenle liderler olarak bize düşen, öğrenme süreçlerine de liderlik etmek ve insanlarla robotları nasıl birbirine entegre edebileceğimizi ortaya çıkarmaktır. Bugünün öğrenme süreçlerinin geçmiştekiyle aynı olmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle ManpowerGroup’ta bizler, düşüşe geçen sektörlerde çalışan insanları, yükselen sektörlerde ihtiyaç duyulan işleri yapabilecek şekilde yönlendiriyoruz. İnsanların dönüşüme hızla ve kapsamlı bir şekilde ayak uydurması için gerekeni yapmaya odaklanırsak, kurumlar ve bireyler makinelerle beraber çalışarak verimliliği yüksek işler çıkarabilir.”